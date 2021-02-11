Німці подарували 25-річному Harley-Davidson нове життя: круті фото байка

Crooked Motorcycles – це ім'я, на яке варто звернути увагу на кастом-сцені в Європі. Цього разу хлопці подарували нове життя Harley-Davidson XL883 Hugger 1995 року випуску. Гайда дивитися, що ж такого зробили майстри своєї справи.

Засновники майстерні Домінікус Браун і Якоб Мюллер знали один одного з дитинства, коли вони подорожували місцевими полями на XT250. Вони почали разом будувати майстерню у 2015 році, а після тримісячної одіссеї Північною Африкою офіційно заснували компанію у 2018 році. Третій член команди, Ань, працює неповний робочий день в області графічного дизайну.

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Оновлений Harley отримав назву Umbra, що означає "тінь". В основу взяли байк XL883 Hugger 1995 року випуску. Це менш відомий варіант Sportster, який пізніше став моделлю "Low". Компактна ергономіка обумовлена ​​іншою формою сидіння, амортизаторами й установкою керма.



За основу взяли мотоцикл 1995 року, якому подарували нове життя

Завдання клієнта полягало в тому, щоб використовувати різні шари чорного і стильно представити батарею,

– каже Домінікус.

Візуально стандартний Sportster явно має мало спільного з типовим силуетом вуличного трекера, тому команда Crooked знала, що їм потрібно змінити позицію. І їх не збентежив той факт, що вони вперше працювали над Harley.



Цікавим є той факт, що хлопці вперше працювали з Harley

Використовуючи довші амортизатори YSS, прикріплені до недавно усіченого підрамника, Crooked підняв задню частину на десять сантиметрів і забезпечив її спеціальним сидінням і хвостовим оперенням, викованим зі сталі товщиною в один міліметр.

Позаду нам подобається форма мотоциклів, які в підсумку стають "супертонкими". Тому ми використовували вбудований світлодіодний задній ліхтар як орієнтир за розміром і побудували навколо нього хвостове оперення,

– каже Домінікус.

Дуже акуратна подушка сидіння оббита алькантарою.



Хвостове оперення байка максимально тонке, а сидіння оббите алькантарою

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Справа внизу – виготовлена на замовлення акумуляторна скринька, вміст якої не приховується: зовнішня кришка зроблена з оргскла. Це протилежний підхід до більшості варіантів, які намагаються приховати батарею, але це не суперечить загальному стилю. Є навіть тонке світлодіодне підсвічування, щоб виділити акумулятор, який є наднадійною моделлю HVT від Intact.



Акумулятор можна побачити під кришкою з оргскла

Фара – світлодіодний блок Gazzini, оскільки замовник хотів зберегти кругле світло попереду, а не слідувати типовій тенденції "номерна табличка зі вставкою" світлодіодів.



Замовник хотів саме кругле світло спереду, тож там стоїть фара Gazzini

Паливний бак ручної роботи, сидить красиво і низько.

Стандартний бак був занадто потворним, тому ми шукали запасний бак. Але після тривалих пошуків нічого не знайшли. Це наш перший повністю зібраний резервуар ручної роботи, і ми дуже задоволені результатом,

– зауважили хлопці.

Дихання двигуна покращили завдяки новому впускному патрубку, посиленому вуглецевим волокном, надрукованому на 3D-принтері. Також байк отримав спеціальну вихлопну систему з керамічним покриттям, увінчану глушниками виробництва Hattech.



Harley отримав оновлену систему вихлопу

На байк нанесене порошкове покриття майже всюди, від кожуха двигуна до рами та навіть вилок. Crooked також використовував 3D-друк для затемнених кришок вилок, які включають непомітні сигнали повороту.



Весь байк покритий чорною порошковою фарбою

Взутий байк у свіжий комплект шин Pirelli MT60 RS. Цей трекер Sportster однозначно відрізняється від байка-донора. І це прекрасно.

Усі фото Dominikus Braun

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