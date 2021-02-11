Crooked Motorcycles – это имя, на которое стоит обратить внимание на кастом-сцене в Европе. На этот раз ребята подарили новую жизнь Harley-Davidson XL883 Hugger 1995 года выпуска. Айда смотреть, что же такого сделали мастера своего дела.

Учредители мастерской Доминикус Браун и Якоб Мюллер знали друг друга с детства, когда они путешествовали местными полями на XT250. Они начали вместе строить мастерскую в 2015 году, а после трехмесячной одиссеи Северной Африкой официально основали компанию в 2018 году. Третий член команды, Ань, работает неполный рабочий день в области графического дизайна.

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Обновленный Harley получил название Umbra, что означает "тень". В основу взяли байк XL883 Hugger 1995 года выпуска. Это менее известный вариант Sportster, который позже стал моделью "Low". Компактная эргономика обусловлена другой формой сиденья, амортизаторами и установкой руля.



За основу взяли мотоцикл 1995 года, которому подарили новую жизнь

Задача клиента состояла в том, чтобы использовать различные слои черного и стильно представить батарею,

– говорит Доминикус.

Визуально стандартный Sportster явно имеет мало общего с типичным силуэтом уличного трекера, поэтому команда Crooked знала, что им нужно изменить позицию. И их не смутил тот факт, что они впервые работали над Harley.



Интересен тот факт, что ребята впервые работали с Harley

Используя длинные амортизаторы YSS, прикрепленные к недавно усеченного подрамнику, Crooked поднял заднюю часть на десять сантиметров и обеспечил ее специальным сиденьем и хвостовым оперением, выкованным из стали толщиной в один миллиметр.

Позади нам нравится форма мотоциклов, которые в итоге становятся "супертонкими". Поэтому мы использовали встроенный светодиодный задний фонарь как ориентир по размеру и построили вокруг него хвостовое оперение,

– говорит Доминикус.

Очень аккуратная подушка сиденья обита алькантарой.



Хвостовое оперение байка максимально тонкое, а сидение обито алькантарой

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Справа внизу – изготовленный на заказ аккумуляторный ящик, содержание которой не скрывается: внешняя крышка сделана из оргстекла. Это противоположный подход к большинству вариантов, которые пытаются скрыть батарею, но это не противоречит общему стилю. Есть даже тонкая светодиодная подсветка, чтобы выделить аккумулятор, который является сверхнадежной моделью HVT от Intact.



Аккумулятор можно увидеть под крышкой из оргстекла

Фара – светодиодный блок Gazzini, поскольку заказчик хотел сохранить кругл ый свет впереди, а не следовать типичной тенденции "номерная табличка со вставкой" светодиодов.



Заказчик хотел именно кругл ый свет спереди, поэтому там стоит фара Gazzini

Топливный бак ручной работы, сидит красиво и низко.

Стандартный бак был слишком уродливым, поэтому мы искали запасной бак. Но после длительных поисков ничего не нашли. Это наш первый полностью собранный резервуар ручной работы, и мы очень довольны результатом,

– отметили ребята.

Дыхание двигателя улучшили благодаря новому впускному патрубку, усиленному углеродным волокном, напечатанном на 3D-принтере. Также байк получил специальную выхлопную систему с керамическим покрытием, увенчанную глушителями производства Hattech.



Harley получил обновленную систему выхлопа

На байк нанесено порошковое покрытие почти везде, от кожуха двигателя к раме и даже вилкам. Crooked также использовал 3D-принтер для затемненных крышек вилок, которые включают незаметные сигналы поворота.



Весь байк покрыт черной порошковой краской

Обут байк в свежий комплект шин Pirelli MT60 RS. Этот трекер Sportster однозначно отличается от байка-донора. И это прекрасно.

Все фото Dominikus Braun