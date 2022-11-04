#situationship – це про зв'язки між людьми у новому світі, який стрімко змінюється. Це як велика парасолька над стосунками людей нової ери, особливо – зумерів (покоління, народженого, умовно, від 1996 до 2010). Трохи більше про це – далі на Men 24.

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Що таке Situationship і чому це важливо знати

Що означає слово situationship?

Суто технічно – це поєднання англійських слів relationship (стосунки) та situation (ситуація). Грубо кажучи – "ситуативні стосунки" або "стосунки за ситуацією".

Нині situationship стало словом, яким позначають особливий тип стосунків, коли люди у парі немов постійно перебувають на півдорозі від знайомства до інтиму. Любов і секс можуть бути у цих стосунках, але на першому плані – дружба та партнерство.

Ким є чоловік у парі за таких стосунків?

Більше, ніж друг, але не хлопець. Так, це може здатися дивним і незрозумілим, але такі стосунки мають силу – адже люди у парі між собою чітко домовилися про межі. Чітко позначили свою територію та правила. А отже, обох усе цілком влаштовує, і вони щасливі.

Чому це так важливо для зумерів?

Річ у тім, що багатьох представників цього покоління не приваблюють серйозні стосунки та розмови про майбутнє, а проте вони не мають і бажання перебувати у статусі друга. Situationship дозволяє розвязати цей вузол.

А ще й має неабияку перевагу: такі стосунки можна коригувати до ситуації – наприклад, сьогодні у пари є бажання бути ближчими один до одного, а наступного тижня вже люди хочуть трохи відступити. І так далі.



У Situationship є й недоліки / Фото @katemangostar

Situationship має як переваги, так і недоліки

Так, треба визнати, що погляди "покоління Z" (ні, це не має жодного стосунку до того, про що ти подумав) на любов і секс дуже відрізняються від поглядів попередніх поколінь. Лайки у соцмережах важливіші за офіційні церемонії. Невизначеність і незахищеність раніше були проблемою у стосунках покоління Y (міленіалів). Та для зумерів вони вже є ласощами!

Так, situationship став ключовою ідеєю у розвитку сучасних знайомств. А проте варто й нагадати про негативні його боки:

Скажімо, у таких стосунках не виникає потреби розвивати відповідальність – один за одного й загалом.

Від таких стосунків також навряд чи варто очікувати тривалості та емоційного єднання.

Утім, це не означає, що зумерів усе це не влаштовує.