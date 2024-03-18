У дослідженні, опублікованому Університетом Торонто під назвою "Сексуальні очікування", проаналізовано найгірші очікування, які люди мають щодо сексу. Гайда знайомитися з ними і позбуватися негайно!

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Проблеми в сексі = проблеми у стосунках

Хоча секс є важливою частиною здорових стосунків, правда полягає в тому, що багато пар займаються сексом не так часто, як хотіли б, і це не робить їхній зв'язок менш реальним або глибоким. Насправді стосунки можуть бути пов'язані на багатьох рівнях, і секс – це лише один з них. Якщо є повага, любов і наміри бути разом, стосунки можуть впоратися, навіть якщо сексу не так багато, як очікувалося, через очікування від нього.



Не завжди проблеми у сексі означають, що є проблеми у стосунках / Фото Drobot Dean

Хороший секс = хороші стосунки

З іншого боку, є люди, які вважають, що якщо у стосунках є хороший секс, то все інше не має значення. На жаль, це теж не зовсім так. Хоча існують різні типи домовленостей між людьми, і якщо стосунки є випадковими і суто сексуальними, то важливо, щоб пристрасть залишалася живою, коли домовленості є глибшими, секс не може подолати непорозуміння. Наприклад, відсутність сумісності, виснажливі сварки або просто погане поводження не виправдовуються гарними зустрічами в ліжку.

Те, що ми бачимо = реальність

Не лише порнографія виховує нас, формуючи наші переконання та очікування щодо сексуальних стосунків, інші менш відверті засоби масової інформації також тонко і майже підсвідомо диктують нам, як ми повинні жити своєю сексуальністю. Від фільмів, де еротика є ключовою частиною розвитку персонажа, до фотографій у соціальних мережах, не кажучи вже про популярне використання OnlyFans.

Важливо пам'ятати, що екрани показують лише один бік історій, і що він, як правило, ідилічний, а не реальний. Тому нехай тебе не обманює ідеальне сексуальне життя персонажів чи інфлюєнсерів, яке ти бачиш здалеку, і живи своєю сексуальністю у своєму власному темпі. До речі, це означає навчитися любити своє тіло таким, яким воно є, і перестати порівнювати себе з порнозірками чи найбільш потрібними інфлюєнсерами.



Секс у реальному житті кардинально відрізняється від картинок / Фото gpointstudio

Секс = все в житті

Хоча в засобах масової інформації та в нашому житті загалом постійно звучить теза про те, що секс – це все, правда полягає в тому, що існує багато інших можливостей для особистого та соціального розвитку, які не завжди містять інтимні стосунки. Не припиняй шукати свою реалізацію як особистості за межами цього.

Ставити собі надмірні очікування від сексу – не найкраща ідея. Натомість краще отримувати від нього задоволення, вивчати свої вподобання та вподобання партнерки. Поважати один одного та вміти насолоджуватися процесом. Це те, на чому мають триматися та розвиватися здорові сексуальні стосунки.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.