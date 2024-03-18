В исследовании, опубликованном Университетом Торонто под названием "Сексуальные ожидания", проанализированы худшие ожидания, которые люди имеют относительно секса. Айда знакомиться с ними и избавляться немедленно!

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Проблемы в сексе = проблемы в отношениях

Хотя секс является важной частью здоровых отношений, правда заключается в том, что многие пары занимаются сексом не так часто, как хотели бы, и это не делает их связь менее реальной или глубокой. На самом деле отношения могут быть связаны на многих уровнях, и секс – это лишь один из них. Если есть уважение, любовь и намерения быть вместе, отношения могут справиться, даже если секса не так много, как ожидалось, из-за ожиданий от него.



Не всегда проблемы в сексе означают, что есть проблемы в отношениях / Фото Drobot Dean

Хороший секс = хорошие отношения

С другой стороны, есть люди, которые считают, что если в отношениях есть хороший секс, то все остальное не имеет значения. К сожалению, это тоже не совсем так. Хотя существуют разные типы договоренностей между людьми, и если отношения являются случайными и чисто сексуальными, то важно, чтобы страсть оставалась живой, когда договоренности являются более глубокими, секс не может преодолеть недоразумения. Например, отсутствие совместимости, изнурительные ссоры или просто плохое поведение не оправдываются хорошими встречами в постели.

То, что мы видим = реальность

Не только порнография воспитывает нас, формируя наши убеждения и ожидания относительно сексуальных отношений, другие менее откровенные средства массовой информации также тонко и почти подсознательно диктуют нам, как мы должны жить своей сексуальностью. От фильмов, где эротика является ключевой частью развития персонажа, до фотографий в социальных сетях, не говоря уже о популярном использовании OnlyFans.

Важно помнить, что экраны показывают лишь одну сторону историй, и что она, как правило, идиллическая, а не реальная. Поэтому пусть тебя не обманывает идеальная сексуальная жизнь персонажей или инфлюенсеров, которую ты видишь издалека, и живи своей сексуальностью в своем собственном темпе. Кстати, это значит научиться любить свое тело таким, каким оно есть, и перестать сравнивать себя с порнозвездами или наиболее нужными инфлюенсерами.



Секс в реальной жизни кардинально отличается от картинок / Фото gpointstudio

Секс = все в жизни

Хотя в средствах массовой информации и в нашей жизни в целом постоянно звучит тезис о том, что секс – это все, правда заключается в том, что существует много других возможностей для личного и социального развития, которые не всегда включают в себя интимные отношения. Не прекращай искать свою реализацию как личности за пределами этого.

Ставить себе чрезмерные ожидания от секса – не лучшая идея. Зато лучше получать от него удовольствие, изучать свои предпочтения и предпочтения партнерши. Уважать друг друга и уметь наслаждаться процессом. Это то, на чем должны держаться и развиваться здоровые сексуальные отношения.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.