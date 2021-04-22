HIIT-тренування у басейні: комплекс вправ, який спалить ще більше калорій

А що якщо ми скажемо тобі, що твоє улюблене HIIT-тренування може бути ще ефективнішим? Для цього достатньо виконувати вправи не у тренажерному залі, а басейні. Тож візьми на озброєння комплекс цих вправ, щоб не лише почуватися відмінно, а й позбуватися зайвого!

Тренування HIIT ідеально підходять для одночасного схуднення, спалювання жиру та набору сили. І тут немає нічого дивного, адже вони складаються з вправ високої інтенсивності. Їх потрібно виконувати протягом коротких сеансів, призначених для прискорення твого пульсу та перевірки кожного з твоїх м'язів.

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Суттєва перевага HIIT-тренувань полягає у тому, що вони надзвичайно короткі. А ще їх можна виконувати з власною вагою. Тож не обов'язково носитися з "залізом", якщо хочеш досягнути бажаних результатів.



У басейні можна не лише відпочити, а й прокачати своє тіло / Фото Unsplash

HIIT-тренування у басейні

Його варто почати з входу у воду та незначних стрибків. Слід пристосуватися до температури та опору води. Щойно ти почнеш, не забувай давати 15 секунд відпочинку між кожним рухом. Також пам'ятай про підвищення частоти серцевих скорочень.

Якщо ж цей комплекс здається тобі надзвичайно легким, то ти можеш додати до нього використання гантель або дисків. Також можна пробувати виконувати їх під водою. Але це ми рекомендуємо робити ВИНЯТКОВО під наглядом тренера.

Розігрів

Прогулянка по воді – 1 хвилина

Біг підтюпцем у воді – 2 хвилини (повторити 2 – 3 рази або до повного прогріву тіла)

Контур 1

Високі коліна – 30 секунд

Удари ногами по сідницях – 30 секунд

Стрибки Валета – 30 секунд

Прогулянка у воді – 1 хвилина

Контур 2

Випад вправо – 30 секунд

Випад вліво – 30 секунд

Кроки у воді з руками у повітрі – 30 секунд

Прогулянка у воді – 1 хвилина

Після цього влаштуй собі коротку перерву, випий воду, якщо необхідно. Загалом контур 1 слід повторити 2 – 3 рази.Після цього влаштуй собі коротку перерву, випий воду, якщо необхідно. Загалом контур 2 слід повторити 2 – 3 рази.



HIIT-тренування у басейні спалить максимум калорій / Фото Unsplash

Контур 3

Присідання (якомога швидше) – 1 хвилина

Біг назад – 30 секунд

Стрибок з високим коліном – 30 секунд

Прогулянка у воді – 1 хвилина

Охолодження

Біг підтюпцем у воді – 2 хвилини

Прогулянка по воді – 2 – 5 хвилин, у залежності від того, скільки часу тобі знадобиться, щоб знизити частоту серцевих скорочень.

Після цього влаштуй собі коротку перерву, випий воду, якщо необхідно. Загалом контур 3 слід повторити 2 – 3 рази.

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Спробуй і ти влаштувати собі HIIT-тренування у басейні. Якщо ж ти плануєш відпустку десь на морі, то не скористатися цією можливістю – справжній гріх!