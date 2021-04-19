Джо Лінднер, фітнес-авторитет і бодибілдер. На своєму ютуб-каналі він поділився деякими хитрощами, які допоможуть максимально прокачати м'язи грудей. Візьми їх на озброєння та працюй над своїм рельєфом.

Вираз "груди-біцепс" став останнім часом надзвичайно популярним. Бодибілдери працюють не лише над силою свої рук і ніг, а й прагнуть зробити максимально видатні форми грудей. І, як показує практика, щось подібне може зробити кожен. А декілька порад від Джо Лінднера допоможе тобі у цьому!

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Фактично, жим лежачи – одна з найбільш популярних і необхідних вправ, коли ти йдеш до тренажерного залу. Особливо щопонеділка. Якщо ти не знав, то цей день серед спортсменів називають Міжнародним днем тренування грудей.

Але є значно більше ключів до створення великих і сильних м'язів грудей. Не обов'язково зациклюватися на роботі з лавою, гантелями або блоком. І фітнес-блогер і бодибілдер Джо Лінднер це доводить!

Сам факт зміни кута нахилу ліктів при схрещуванні блоків, наприклад, або висоти рук, уже змусить тебе по-іншому працювати з грудною клітиною. Те ж саме і з диханням. Лінднер рекомендує видихати, коли ми з'єднуємо руки разом.

Кожна секунда під напругою – ключ до успішного тренування

"Ще один важливий аспект – час під напругою. Тобто час, який ми відводимо на кожне повторення. Ми не повинні поспішати. Також слід намагатися правильно сповільнювати рух. Повільна робота завжди синонім гарної роботи та гіпертрофії", – підкреслює він.

Він рекомендує повільно лічити до шести під час підйомів важкостей. А от під час фіксації у певному положенні слід протриматися бодай 2 секунди. Усе це дозволить тобі максимально відчути м'язи. Краще зробити менше повторень, але у максимальній напрузі, ніж бездумно підіймати й опускати важкості.

Положення рук і ліктів так само важливе, як і положення тіла. Тож, щоб отримати великі грудні м'язи, їх потрібно ізолювати. Тому намагайся виконувати вправи так, щоб залучалися якомога менше груп м'язів. В іншому випадку твоє тіло рівномірно прокачуватиметься, але досягнути "грудей-біцепсів" тобі не вдасться.

Дивися, як Джо Лінднер прокачує свої груди:

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Працюй над своїм тілом. Удосконалюйся з кожним днем, а також не забувай, що результат з'являється не відразу ж. Тож слід наполегливо та малими кроками йти до своєї мети!