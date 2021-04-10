Тренер Кріса Гемсворта показав круте HIIT-тренування: воно прокачає твоє тіло

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Джерело:

Men's Health

Кріс Гемсворт – одна з найпомітніших знаменитостей у сфері фітнесу за останні кілька років. Крім використання м'язів у блокбастері "Месники", актор часто ділиться своїми тренуваннями у соціальних мережах. Усе для того, щоб фанати могли їх повторити. Ба більше: він випустив додаток Centr, в якому зібрані усі вправи актора. Їх він склав за допомогою команди тренерів.

Один з тренерів, з яким Гемсворт працює найтісніше, – Люк Зоккі. Він є основним особистим тренером актора, коли той готується до ролей. Лови круте HIIT-тренування від тренера Кріса Гемсворта!

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"Це тренування, яке я розробив, сфокусоване на силі корпусу, вибуховій роботі нижньої частини тіла та роботі з опором верхньої частини тіла. Усе для того, щоб створити сильне функціональне тіло, яке має чудовий вигляд і чудово почувається", – підкреслює тренер.

HIIT-тренування від тренера Кріса Гемсворта

Раунд 1

  • Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
  1. Рухома планка
  2. Велосипедне скручування
  3. Присідання зі стрибком
  4. V-подібне скручування

Відпочинок протягом 30 секунд.

Раунд 2

  • Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
  1. Планка з гантелями
  2. Присідання з власною вагою
  3. Згинання рук з гантелями
  4. Підйом колін на місці

Відпочинок протягом 30 секунд.

Раунд 3

  • Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
  1. Біг на місці
  2. Зігнуті в колінах V-подібні скручування
  3. Зоряні стрибки + Вибухові стрибки
  4. Скручування

Відпочинок протягом 30 секунд.

Раунд 4

  • Виконуй кожен рух по 45 секунд. Повтори серію вправ двічі, щоб завершити раунд практично без відпочинку між рухами.
  1. Підйом гантелей
  2. Випади в стрибку
  3. Підйом гантелей у нахилі
  4. Присідання

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Спробуй і ти виконати цей комплекс вправ. Вони дозволять підтримувати твоє тіло у формі, а також працювати над досягненням омріяного рельєфу.