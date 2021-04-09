Коли справа доходить до Конора МакГрегора, то можна бути упевненим щонайменше в одному. Попри всю його скандальність та брутальність, спортсмен надихає багатьох. Тож не дивно, що інші бодибілдери та просто ентузіасти спортзалу пробують перевірити на собі знамените тренування МакГрегора.

Бодибілдер і ютубер Ассель Свід, про якого ми регулярно розповідаємо, теж вирішив кинути собі виклик. Гайда дивитися, чи зміг він впоратися з тренуванням Конора МакГрегора.

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Він вирішив взяти з собою на тренування незамінний атрибут Конора – пляшку віскі. Між кожною вправою він випивав трохи. Цього ми, звичайно ж, не рекомендуємо робити, адже поєднання спорту з алкоголем – не найкраще, що може бути.

Ми наголошуємо на тому, що такі випробування бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Ассель починає перший цикл вправ MMA, включаючи вправу з боксу й удари ногами, після яких з нього починає капати піт.

"Це півтора тренування. Я дійсно давно не займався такими високоінтенсивними змішаними єдиноборствами", – наголошує він.

Потім іде тренування кора. Воно, по суті, просто складається з ударів Свіда кулаками по пресу, а також скручування всередину й назовні, а також кількох однохвилинних планок.

Після цього іде третій цикл – це силове тренування, що охоплює жим лежачи, підтягування з обтяженням, згинання рук зі штангою, прокачування трицепсу та присідання.

Дивися, як Ассель Свід виконував тренування Конора МакГрегора:

І, можливо, тобі здається набір цих вправ не надто серйозним. То не забувай, що в Асселя шлунок на кінець тренування був заповненим алкоголем. На нашу думку, це справжнє божевілля!

Раніше Ассель взявся за план бодибілдингу, який свого часу використовував містер Олімпія, Арнольд Шварценеггер. Ця програма тренувань складається з 14 складних вправ, що охоплюють груди, спину, плечі, руки та ноги. Зауважимо, що Арнольд зазвичай присвячував тренування тільки одній або двом областям тіла, Ассель вирішив спробувати виснажливу версію цього тренування. Він виконує дроп-сети та сети по зворотній піраміді для кожної вправи.

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