Вибухове HIIT-тренування, яке прокачає твоє тіло: комплекс вправ від тренера

Ми знаємо, що ти хотів би миттєво досягати омріяних результатів. І питання побудови тіла – не виняток. Тож допомогти у цьому тобі може це круте HIIT-тренування від тренера Ніка Волкера. Воно не лише опрацює все твоє тіло, а й дозволить дуже швидко отримати рельєф, який ти завжди прагнув.

Справжнім вибуховим HIIT-тренуванням з нами поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За його допомогою можна не лише добряче спалити калорії, а й неабияк попрацювати над власним тілом. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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"Моя улюблена форма кардіо – високоінтенсивні інтервальні тренування. Як правило, ви будете працювати вдвічі більше, ніж відпочивати (співвідношення роботи та відпочинку 2: 1). На цьому тренуванні я викладаюся на повну близько 30 хвилин з якомога меншою кількістю відпочинку", – наголошує тренер.

HIIT-тренування на все тіло

Задача: спалювати жир / нарощувати м'язи

Починаємо традиційно з танців, щоб розігріти м'язи. Після цього намагаємося завершити 5 раундів на час.

Стрибки з присіданням: 20 повторень

20 повторень Розведення з гантелями в нахилі: 15 повторень

15 повторень Бокові підйоми гантелі у випаді: 15 повторень на кожну сторону

15 повторень на кожну сторону Відтискання з підйомом руки: 8 повторень на кожну руку

8 повторень на кожну руку Підйом штанги у планці: 20 повторень

Дивися, як правильно виконувати HIIT-тренування від Ніка Волкера:

Це тренування складно назвати надзвичайно простим. Але цим воно й цінне, адже лише так ти зможеш швидко й ефективно спалити жир і наростити м'язову масу. Тож годі лінуватися та відкладати на завтра роботу над власним тілом!

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