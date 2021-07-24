Вибухове HIIT-тренування, яке прокачає твоє тіло: комплекс вправ від тренера
Джерело:інстаграм Ніка Волкера
Ми знаємо, що ти хотів би миттєво досягати омріяних результатів. І питання побудови тіла – не виняток. Тож допомогти у цьому тобі може це круте HIIT-тренування від тренера Ніка Волкера. Воно не лише опрацює все твоє тіло, а й дозволить дуже швидко отримати рельєф, який ти завжди прагнув.
Справжнім вибуховим HIIT-тренуванням з нами поділився танцюючий фітнес-тренер Нік Волкер. За його допомогою можна не лише добряче спалити калорії, а й неабияк попрацювати над власним тілом. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
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"Моя улюблена форма кардіо – високоінтенсивні інтервальні тренування. Як правило, ви будете працювати вдвічі більше, ніж відпочивати (співвідношення роботи та відпочинку 2: 1). На цьому тренуванні я викладаюся на повну близько 30 хвилин з якомога меншою кількістю відпочинку", – наголошує тренер.
HIIT-тренування на все тіло
- Задача: спалювати жир / нарощувати м'язи
Починаємо традиційно з танців, щоб розігріти м'язи. Після цього намагаємося завершити 5 раундів на час.
- Стрибки з присіданням: 20 повторень
- Розведення з гантелями в нахилі: 15 повторень
- Бокові підйоми гантелі у випаді: 15 повторень на кожну сторону
- Відтискання з підйомом руки: 8 повторень на кожну руку
- Підйом штанги у планці: 20 повторень
Дивися, як правильно виконувати HIIT-тренування від Ніка Волкера:
Це тренування складно назвати надзвичайно простим. Але цим воно й цінне, адже лише так ти зможеш швидко й ефективно спалити жир і наростити м'язову масу. Тож годі лінуватися та відкладати на завтра роботу над власним тілом!
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