Взрывная HIIT-тренировка, которая прокачает твоё тело: комплекс упражнений от тренера

Мы знаем, что ты хотел бы мгновенно достигать желанных результатов. И вопрос построение тела – не исключение. Поэтому помочь в этом тебе может эта крутая HIIT-тренировка от тренера Ника Волкера. Она не только обработает все твоё тело, но и позволит очень быстро получить рельеф, который ты всегда хотел.

Настоящей взрывной HIIT-тренировкой с нами поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. С ее помощью можно не только хорошо сжечь калории, но и изрядно поработать над собственным телом. Айда становиться лучше версии себя вчерашнего!

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"Моя любимая форма кардио – высокоинтенсивные интервальные тренировки. Как правило, вы будете работать вдвое больше, чем отдыхать (соотношение работы и отдыха 2: 1). На этой тренировке я выкладываюсь на полную около 30 минут с как можно меньшим количеством отдыха", – отмечает тренер.

HIIT-тренировка на все тело

Задача: сжигать жир / наращивать мышцы

Начинаем традиционно с танцев, чтобы разогреть мышцы. После этого стараемся завершить 5 раундов на время.

Прыжки с приседаниями: 20 повторений

20 повторений Разведение с гантелями в наклоне: 15 повторений

15 повторений Боковые подъемы гантели в выпаде: 15 повторений на каждую сторону

15 повторений на каждую сторону Отжимания с подъемом руки: 8 повторений на каждую руку

8 повторений на каждую руку Подъем штанги в планке: 20 повторений

Смотри, как правильно выполнять HIIT-тренировку от Ника Волкера:

Эту тренировку сложно назвать очень простой. Но этим она и ценна, ведь только так ты сможешь быстро и эффективно сжечь жир и нарастить мышечную массу. Поэтому не стоит лениться и откладывать на завтра работу над собственным телом!

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