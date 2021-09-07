Як з'ясувалося, деякі люди ладні на що завгодно, щоб стати власниками новенького Chevrolet Corvette C8. От наш герой, якого радше хочеться назвати антигероєм, вирішив просто викрасти його з дилерського центру.

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На відео, яке виклали у мережу, ми можемо побачити, мабуть, найгірший кошмар продавця автомобілів. Сам ролик зняв один зі співробітників. Отже, потенційний власник Chevrolet Corvette C8 вирішив просто втекти на автомобілі з салону. А сталося це у представництві автовиробника, у Вірджинії.

Утім, на щастя, для самого продавця, автівку вдалося повернути після дуже короткої погоні. Вона, до слова, закінчилася за квартал від автосалону. Відібрати автомобіль у горе-викрадача вдалося завдяки тому, що співробітник дилерського центру відразу ж зателефонував до поліції. Його швидка реакція, а також полісмени, котрі працюють на совість, дозволили уникнути казкових збитків.

Дивися на відео, як горе-крадій цупить Chevrolet Corvette C8:

Зауважимо, що Chevrolet Corvette C8 – дефіцитний автомобіль. Тож для його придбання потрібно простояти у досить довгій черзі. А ті дилерські центри, яким таки вдалося вихопити новинку, продають її з нечуваною націнкою.

Новенький Chevrolet Corvette C8 – відмінне авто. Воно оснащене 6,2-літровим двигуном V8, який видає 495 "конячок". Цей класичний двигун зі штовхачем поєднується зі складною 8-ступеневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Усе для того, щоб автівка розмінювала першу "сотню" за 2,9 секунди!

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Ми ж закликаємо не намагатися повторити щось подібне. Пам'ятай про те, що за подібний вчинок світить досить серйозний термін. Якщо ж тобі страшенно свербить поцупити автівку, то зроби це бодай в GTA. Задля твоєї ж безпеки!