Якщо ти збираєшся переобладнати старий мотоцикл на електричний і не хочеш, щоб він виглядав дивно, тобі потрібен продуманіший підхід. Ця симпатична Honda CB200 від Omega Motors показує, як це робити правильно.

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Omega Motors – сторонній проєкт Ніка Міємінена, Джеймса Холліса та Яна Йотта. Нік і Джеймс раніше працювали в компанії з виробництва електричних велосипедів Monday Motorbikes у Сан-Франциско. Після того, як вони пішли, хлопці почали втілювати у життя ідею "сучасного класичного" електричного мотоцикла.



Над мотоциклом працювали троє майстрів зі США та Німеччини

Нік мешкає у Сан-Франциско, але Джеймс переїхав до Німеччини, а Ян живе в Огайо. Тож хлопці працювали невеликими групами, коли могли всі разом зібратися, а решту часу – віддалено. Їм було потрібно близько 3 років, щоб перейти від базової моделі Honda CB200 1975 року до цієї: Omega EV200.



Honda CB200 1975 року перетворилася на Omega EV200

У Ніка та Джеймса було багато неперевірених ідей, тому проєкт – спосіб випробувати те, що було непрактично для серійного мотоцикла.

"Ми відчували, що багато брендів занадто далеко зайшли зі знайденою свободою проєктування електричних трансмісій, створюючи мотоцикли, які втратили частину мотоциклетного духу, що викликає у людей ностальгію", – наголошує Нік.

Тож вони хотіли зробити мотоцикл, який працює як сучасний електромобіль, але викликає ті ж емоції, що й байки, які ми полюбили, а не квадратну футуристичну естетику. Збереження оригінального CB було центральним елементом проєкту. Таким чином, хлопці відремонтували передню вилку, колеса та гальма Honda. Вони зберегли переднє тросове гальмо та заднє барабанне.



Хлопці зберегли переднє тросове та заднє барабанне гальма

Рама вимагала лише незначних доопрацювань. Команда вкоротила її та видалила приварене заднє крило, відрізала кріплення пасажирських підніжок і вирізала невелику частину "хребта". Усе для того, щоб приварити монтажну пластину для контролера. Дивно, але оригінальні кріплення двигуна залишилися недоторканими. Новий електродвигун і акумулятор кріпляться за допомогою набору спеціальних монтажних пластин.

Сам двигун – стандартний блок від Golden Motor з номінальною потужністю 5 кВт і піковою – 10 кВт. Omega додала контролер Kelly Controls та виготовила власну друковану плату. Всі вони упаковані під сидіння та модифікований паливний бак. Порт зарядки доступний через газову кришку. В основі мотоцикла – акумуляторна батарея на 1,6 кВт/год, розроблена та виготовлена спеціально для EV200.



Електричний мотоцикл отримав двигун потужністю 5 кВт

"Ми думали про покупку чогось готового. Але тоді варіанти були вкрай обмежені. В основному це були невеликі батареї для електричних велосипедів або громіздкі комплекти для візків для гольфу, які б зробили мотоцикл неповоротким", – каже Джеймс.

Спочатку передбачалося, що батарея буде на видноті. Але потім хлопці відвідали Джеффа Тідекена, котрий раніше був зварювальником і виробником у Roland Sands Design. Джефф побачив потенціал для більшого, тому він допоміг хлопцям виготовити стильний алюмінієвий корпус, який ти можеш побачити на фото.



Акумулятор електробайка схований за стильним алюмінієвим корпусом

Це надихнуло хлопців з'їздити до міста на обробку EV200. У результаті на паливному баку була яскраво-біла ліврея та яскраво-помаранчеві кабелі, що імітують кабелі свічок запалювання на старих байках. Зверху оригінальне сидіння обрізали, а потім відновили за допомогою коричневої шкіри.

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Та ж шкіра була використана на кастомній подушці бака, частина якої підіймається, відкриваючи екран дисплея батареї. Але немає ніяких видимих цифрових речей. Omega переробила все, щоб працювати з оригінальним спідометром і перемикачами, і навіть перепрофілювала важіль зчеплення на аналоговий регулятор рекуперативного гальмування.



Дисплей батареї прихований за шкіряним кожухом

"Збереження оригінальних перемикачів насправді було великим головним болем і трохи жахіттям з під'єднуванням. Але ми думали, що це важлива точка дотику для такої жвавої ретро-атмосфери", – відзначає Нік.

Що стосується цифр, то вони скромні. Але хлопці й не ставили собі за мету домогтися карколомного результату. Максимальна швидкість у цьому випадку складає 96 кілометрів на годину, а запас ходу – 48 кілометрів. Заряджається електричний мотоцикл від 5 до 8 годин. Але варто розуміти, що EV200 важить усього 111 кілограмів, що на 22% легше за стандартний CB200.



Спідометр в електромотоциклі аналоговий

Трансмісія налаштована на максимальну потужність у 200 ампер, що відповідає первісному робочому об'єму мотоцикла у 200 кубічних сантиметрів.

"CB200 завжди був маленьким байком. Тому трансмісія EV200 була призначена для використання у міських умовах. Батареї стільки, скільки потрібно для міського байка, не обтяжуючи його. Наразі він орієнтований більше на крутний момент, ніж на максимальну швидкість", – пояснює Джеймс.



Майстри запевняють, що створювали байк для використання у міських умовах

EV200 – винятковий дизайн і інженерні опрацювання, відмінний перший проєкт і красивий кастомний байк. Команда уже працює над наступним логічним кроком: комплектами для переобладнання або, принаймні, частковими комплектами для індивідуальної установки. Відмінне рішення для того, у чиєму гаражі стоїть класичний байк зі старим перегорілим двигуном, чи не так?

Усі фото Isaiah Jones

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