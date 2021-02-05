Фахівець Jaguar зробив божевільний кастомний Honda CL350: круті фото

Якщо глянути на Honda CL350, що зійшов з конвеєра, то ми побачимо звичайнісінький вуличний скремблер з м'якими манерами та двигуном на 33 "конячки". Сам же байк буде оповитим вінтажним шармом. Але усе це можна змінити, якщо над мотоциклом попрацює майстер своєї справи.

Джерело: Bike EXIF

Цей Honda CL350 – зовсім інший звір. Ключ до розгадки криється у його назві – HotDeath. Тепер байк рухається завдяки двотактному мотору з квадроцикла Yamaha Banshee, об'ємом у 472 кубічні сантиметри. Такий агрегат уже видає приблизно 100 кінських сил!

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Воістину божевільний байк Honda CL350 створив Ендрю Сесере, технічний фахівець Jaguar Land Rover з Дель-Айре, Каліфорнія. Він різнобічно обдарований хлопець, якому подобаються не лише автомобілі.



Ендрю Сесере обожнює усе, що пов'язане з двигунами

Я роблю гідроцикли, мотоцикли для бездоріжжя, вуличні мотоцикли, карти з перемикачами та все, що пов'язано з двигуном,

– розповідає він.

Судячи з величезних камер розширення, Ендрю відмінно розбирається у створенні двигунів. Ймовірно, тому, що у минулому житті він був авіамеханіком: "Я перегорів у нічні зміни та пішов працювати у Land Rover, але у вільний час я завжди зайнятий".

Взявся Ендрю Сесере за CL350 1971 року випуску. Бак у ньому від іншого байка – CB350 Super Sport 1968 року. Технічний експерт також прищепив передню частину від того ж CB350, щоб надати мотоциклу більш вінтажний вигляд. Для доповнення "образу" він використав ободи Akront.



Працював він над байком Honda CL350 1971 року випуску

Але спочатку поговоримо про двигун. Адже саме він робить цей байк настільки божевільним. Спершу Ендрю побудував байк для друга, зберігши двигун від CL350.

"Потім ми почали ганяти на водних мотоциклах стоячи. П'ять років по тому мій приятель захотів, щоб я зробив йому гідроцикл з байка, тож він повернув мені мотоцикл", – розповідає Сесере.

У 4-тактного двигуна Honda об'ємом 325 кубічних сантиметрів була своє чарівність. І це попри те, що він був шалено важким, з неефективною вихлопною системою. Але усе це вкупі виглядало привабливо завдяки своїй масивності. Але Ендрю було замало перебрати двигун.



Двигун байка він поміняв на агрегат з Yamaha Banshee

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"Я вирішив просто замінити його на що-небудь круте: двигун Super Cub об'ємом 472 кубічні сантиметри", – підкреслив він.

Це модифікований двотактний двигун, відомий у світі завдяки Yamaha Banshee. Саме цей агрегат дозволив суттєво збільшити потужність цього ретробайка.

Я пішов працювати на Craigslist та eBay і знайшов різні запчастини Banshee. У тому числі хороший набір картерів з коробкою передач. У результаті я купив новий 4-міліметровий шатун і циліндр 472 Super Cub, а потім знайшов кілька дренажних трубок CPI Racing,

– каже Ендрю.

Щоб усе вписувалося, Ендрю довелося вирізати раму. Йому також довелося розрізати труби, щоб вони могли проходити під рамою. Але, з огляду на їхній розмір, це й так зрозуміло.



Байк оснащений незвичайною системою вихлопу

Ендрю також встановив гоночну систему запалювання MSD з повною відсутністю запалювання (запозичену у гідроциклу) та систему язичкових клапанів VForce. Радіатор, знятий з RD250, знижує температуру.

Він вирішив залишити барабанні гальма оригінальними. Ендрю наголошує, що вони достатньо ефективні, адже сам байк усе ще легкий. Ба більше: він їх налаштував ідеально, щоб не було жодних переживань.



Барабанні гальма він залишив рідні, але налаштував їх

Мені подобається концепція функції та продуктивності. Зовнішній вигляд – усього лише побічний продукт,

– підкреслює Ендрю.



Тепер байк підходить для божевільних поїздок містом

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І хоч байк виглядає дещо специфічно. Це ми натякаємо на вихлопні труби. Кататися на ньому, мабуть, дуже круто та драйвово.

Усі фото JASON STILGEBOUER