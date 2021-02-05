Если взглянуть на Honda CL350, сошедший с конвейера, то мы увидим обычный уличный скремблер с мягкими манерами и двигателем на 33 "лошадки". Сам же байк будет окутанным винтажным шармом. Но все это можно изменить, если над мотоциклом поработает мастер своего дела.

Источник: Bike EXIF

Этот Honda CL350 – совсем другой зверь. Ключ к разгадке кроется в его названии – HotDeath. Теперь байк движется благодаря двухтактному мотору с квадроцикла Yamaha Banshee, объемом в 472 кубических сантиметров. Такой агрегат уже выдает примерно 100 лошадиных сил!

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Поистине сумасшедший мотоцикл Honda CL350 создал Эндрю Сесере, технический специалист Jaguar Land Rover с Дель-Айре, Калифорния. Он разносторонне одаренный парень, которому нравятся не только автомобили.



Эндрю Сесере обожает все, что связано с двигателями

Я делаю гидроциклы, мотоциклы для бездорожья, уличные мотоциклы, карты с переключателями и все, что связано с двигателем,

– рассказывает он.

Судя по огромным камерам расширения, Эндрю отлично разбирается в создании двигателей. Вероятно, потому, что в прошлой жизни он был авиамехаником: "Я перегорел в ночные смены и пошел работать в Land Rover, но в свободное время я всегда занят".

Взялся Эндрю Сесере за CL350 1971 выпуска. Бак в нем от другого байка – CB350 Super Sport 1968 года. Технический эксперт также привил переднюю часть того же CB350, чтобы предоставить мотоциклу более винтажный вид. Для дополнения "образа" он использовал обода Akront.



Работал он над байком Honda CL350 1971 выпуска

Но сначала поговорим о двигателе. Ведь именно он делает этот байк настолько сумасшедшим. Сперва Эндрю построил байк для друга, сохранив двигатель от CL350.

"Потом мы начали гонять на водных мотоциклах стоя. Пять лет назад мой приятель захотел, чтобы я сделал ему гидроцикл с байка, и он вернул мне мотоцикл", – рассказывает Сесере.

В 4-тактного двигателя Honda объемом 325 кубических сантиметров была свое очарование. И это несмотря на то, что он был безумно тяжелым, с неэффективной выхлопной системой. Но все это вместе выглядело привлекательно благодаря своей массивности. Но Эндрю было мало перебрать двигатель.



Двигатель байка он поменял на агрегат с Yamaha Banshee

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"Я решил просто заменить его на что-нибудь крутое: двигатель Super Cub объемом 472 кубических сантиметров", – подчеркнул он.

Это модифицированный двухтактный двигатель, известный в мире благодаря Yamaha Banshee. Именно этот агрегат позволил существенно увеличить мощность этого ретробайка.

Я пошел работать на Craigslist и eBay и нашел различные запчасти Banshee. В том числе хороший набор картеров с коробкой передач. В результате я купил новый 4-миллиметровый шатун и цилиндр 472 Super Cub, а потом нашел несколько дренажных трубок CPI Racing,

– говорит Эндрю.

Чтобы все вписывалось, Эндрю пришлось вырезать раму. Ему также пришлось разрезать трубы, чтобы они могли проходить под рамой. Но, учитывая их размер, это и так понятно.



Байк оснащен необычной системой выхлопа

Эндрю также установил гоночную систему зажигания MSD с отсутствием зажигания (заимствованную у гидроцикла) и систему язычковых клапанов VForce. Радиатор, снятый с RD250, снижает температуру.

Он решил оставить барабанные тормоза оригинальными. Эндрю отмечает, что они достаточно эффективны, ведь сам байк все еще легкий. Более того он их настроил идеально, чтобы не было никаких переживаний.



Барабанные тормоза он оставил родные, но настроил их

Мне нравится концепция функции и производительности. Внешний вид – всего лишь побочный продукт,

– подчеркивает Эндрю.



Теперь байк подходит для сумасшедших поездок по городу

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И хотя байк выглядит несколько специфично. Это мы намекаем на выхлопные трубы. Кататься на нем, видимо, очень круто и драйвово.