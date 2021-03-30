Кто такой гамма-самец и чем он отличается от альфы: изучаем сексуальную иерархию
Американский зоолог Дэвид Мех исследовал волков и выдал о них книгу: "Волк: экология и поведение исчезающих видов". В своем труде 1970 года исследователь разделил самцов на категории – альфа, бета и гамма.
Источник:The AdultMan.com
И наука не стоит на месте: ученые давно доказали, что теория Меха не совсем правильная. Не совсем правильная, но очень интересная – она получила и развитие, и популярность, так что знать о ней стоит.
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Разве не каждый человек в мире слышал об альфа-самцах? Они доминируют, они успешны, они – популярны. Но больше о них поговорим позже. Сегодня же мы на Men 24 расскажем о гамма-самцах – ведь таких большинство.
Гамма мужчина: что это и кто это
Гамма мужчина - это...
- Это обычно интроверт, который в большой компании держится отдельно, но и не забивается в угол.
- Он имеет собственное мнение, но никому его навязывать не склонен.
- Чаще всего гамма любит чистую и опрятную одежду, но к моде равнодушен (важнее удобство).
- Гамма часто творческие, выглядят немного растерянно, иногда и глупо, но не стоит обманываться.
- За всем этим скрывается острый ум и богатый внутренний мир.
Гамма стремится избегать конфликтов, любого жесткого выбора. Он не будет влиять на ситуацию, потому что гораздо лучше умеет приспосабливаться. Не будет искать добра от добра, и будет счастлив с тем, что имеет.
- И это, к слову, означает, что гамма, в отличие от альфы, своему любимому человеку будет хранить верность.
- Но и охотно, если дать ему такую возможность, будет манипулировать отношениями – изображая слабость и беззащитность.
Гамма-самец не стремится к доминированию, зато он очень адаптивный / Фото unsplash
Альфа-самец и гамма-самец: принципиальное отличие
Принято считать, что в личности гаммы объединены частицы других типов мужчин, ни одна из которых не доминирует.
- Альфе нужно признание, и он пытается удовлетворить других (всех, кому дотянется).
- Гамма же будет работать на собственное удовольствие (и удовольствие человека, с которым шагает вместе по жизни).
Гамма готов брать от жизни максимум, а значит – будет учиться и работать, чтобы получать новые навыки и опыт.
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Быть гамма – это не плохо
Гамма-самцы, на первый взгляд, пользу для стаи не приносят. В человеческом социуме таких часто ассоциируют с неудачниками, безработными или пьяницами. На самом деле это, мягко говоря, устаревший стереотип. Даже для животных и птиц. К примеру:
- У игуан оранжевые самцы (альфа) воюют за территорию и самок с синими (бета), и этим успешно пользуются желтые (гамма). Именно они часто получают и самок, и территорию, и пищу, а еще и ни за что не отвечают.
- У птиц брижачей (турухтанов) гамма-самцы внешне очень похожи на самок. Поэтому легко, скажем так, овладевают ими – пока самки восторженно наблюдают за битвами самцов альфа и бета.
В современном человеческом обществе сексуальная иерархия также уже давно не является иерархией доминирования. Поведение самцов – нелинейно. И определить по внешнему виду и поступкам уже не так просто, кто перед тобой.
Сегодня гамма все чаще выигрывают конкуренцию в альфа-самцов / Фото unsplash
И как-то так получилось, что агрессивных альфа-самцов ценят все меньше, зато все более важными становятся мужчины, лучше приспособленные к социуму. И кто же это?
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