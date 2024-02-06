55 цікавих ідей першого побачення, які дозволять класно провести час
Джерело:Good House Keeping
Скоро День святого Валентина. І якщо на 14 лютого у вас заплановане перше побачення, то ми рекомендуємо уважно прочитати нашу статтю.
У ній ми назвемо 55 цікавих ідей для проведення першого побачення. Вибери одну або кілька, щоб ваша зустріч 14 лютого була цікавою та насиченою!
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55 ідей першого побачення
Активні перші побачення
- Поїдьте на картинг. Можете влаштувати собі імпровізоване змагання. Будь обережним і пам'ятай про техніку безпеки.
- Прогуляйтеся. Візьміть каву з собою та милуйтеся вуличками рідного міста. Якщо ж на вулиці холодно, то не зловживай цим і заведи її потім погрітися у кафе.
- Покатайтеся на ковзанах. Катання на ковзанах – це класичне побачення. Ви можете триматися за руки, щоб втриматись і сміятись над хитанням один одного, навіть якщо ви не є досвідченими фігуристами.
- Пограйте в теніс. Це ще один вид спорту для пари. Важливо заздалегідь забронювати корт. Водночас варто також прозондувати, чи для неї це цікаво, щоб не промахнутися з вибором.
- Візьміть танцювальний клас. Це ще одна цікава активність для побачення. Можете спробувати піти на урок танців, які лише зблизять вас.
- Займіться парною йогою. Ніщо так не зближує, як глибоке дихання і медитативні рухи. До того ж, ви будете мати здоровий блиск після занять.
- Пограйте в гольф. Це теж цікаво та весело. Крім того, гольф дозволяє вам трішки позмагатися один з одним.
- Катайтеся на велосипедах. А чом би й ні? Правда, тут важливо, щоб погода була хорошою. Якщо ж на вулицях ще лежить сніг, то ризикувати не варто.
- Спробуйте скелелазіння. Перевірте свою силу верхньої частини тіла у критому скелелазному тренажерному залі. Не хвилюйся, у більшості з них є інструктори для новачків.
- Сходіть в аквапарк. Якщо вона любить воду, то можете удвох сходити в аквапарк. Катання на гірках і плавання у басейні добряче вас повеселить, а похід у сауну після цього – розслабить.
- Пограйте в пейнтбол або лазертаг. Це ще одна класна активність, яка дозволяє цікаво та небанально провести час. Гарантуємо, вам сподобається. Правда, з пейнтболом слід бути обережним, щоб не залишити надто багато синців на тілі дівчини.
Або можете покататися на санчатах / Фото freepik
Творчі перші побачення
- Візьміть участь у майстер-класі з малювання. Повір, навіть найменш творчі люди на планеті можуть створити щось гарненьке на одному з таких заходів. До того ж, ти побачиш, як вона вміє слідувати інструкціям.
- Приготуйте їжу разом. Ви можете самі організувати романтичну вечерю. Це може бути цікавим для вас досвідом. А також можливість перевірити, якими ви можете бути у побуті.
- Сходіть на ліпку глиною. Це ще один класний спосіб провести перше побачення. Ви побачите, як з грудочки глини народжується щось красиве.
- Вивчіть танець тік-ток. Так, ти будеш виглядати безглуздо. Ні, ваше відео, ймовірно, не стане вірусним. Але якщо є кращий спосіб подолати хвилювання на першому побаченні, ніж танцювати, як дурень, то ми ніколи не чули про нього.
- Зробіть саморобку. Візьміть набір для рукоділля, якщо ви не з тих, хто робить все своїми руками, або дістаньте матеріали для свого улюбленого хобі і зробіть щось своїми руками. Навіть якщо іскри не полетять, у вас буде що показати за витрачений час.
- Заспівайте в караоке. Або ти вразиш свою половинку своїм співочим талантом, або ви будете разом сміятися над своїми "талантами". У будь-якому випадку, це буде весело.
- Відвідайте кулінарний майстер-клас. Відточувати навички володіння ножем і насолоджуватися їжею, яку ви приготували власноруч? Ви точно чудово проведете час.
- Відвідайте художню галерею. Ніщо так не стимулює творчість, як огляд чужих майстерних робіт. До того ж, навколо вас буде безліч тем для розмов.
- Пофарбуйте один одному нігті. Свіжий манікюр-педикюр змушує кожного відчути себе новою людиною, незалежно від статі. Це також змушує вас зосередитися один на одному.
- Почитайте разом романтичний роман. Це ж, по суті, інструкція з кохання, чи не так? Чим гостріше і більше рум'янцю, тим краще.
Ви можете удвох взятися за малювання / Фото krakenimages
Перші побачення в приміщенні
- Відвідайте комедійне шоу. Що може бути кращим способом розтопити лід, ніж сміх? Ви обоє будете на одному диханні весь вечір, і ви навіть можете продовжити шоу з напоями або десертом.
- Сходіть на виставу. Під час вистави не буде багато розмов, але справжні фанати театру захочуть обговорити всі свої улюблені моменти, як тільки ви покинете свої місця.
- Сходіть на шопінг. Ви також можете на першому побаченні сходити на шопінг. Оберіть якийсь кумедний магазин зі всілякими дурничками і купіть собі те, що захочете. Те ж можна зробити з солодощами. Це подарує радість і позитивні емоції.
- Відвідайте музей. Історія, наука або дивні та дивакуваті експозиції – музеї дають вам багато приводів для роздумів. Потім обговоріть те, що ви дізналися, в кафе.
- Посперечайтеся з нею про дрібниці. У кожного з нас є принаймні одна тема, про яку ми можемо говорити годинами. Дізнайтеся їхню.
- Подивіться спортивну гру. Навіть шкільний баскетбол може бути дуже цікавим, якщо ви дійсно захопитеся ним. І ми пропонуємо вам дійсно зануритися в нього.
- Відвідайте дегустацію вина або пива. Місцеві виноробні, пивоварні та навіть лікеро-горілчані заводи зазвичай проводять екскурсії та дегустації. Дізнайтеся щось нове про ваш улюблений напій – це весела альтернатива типовому побаченню з випивкою.
- Пошукайте антикваріат. Киньте виклик один одному, щоб знайти найдивніший, найкрутіший або найстрашніший предмет в комісійному магазині.
- Сходіть в квест-кімнату. Але не перестарайся. нехай це не буде щось моторошне. Натомість варто обрати варіант, де ви зблизитеся та зможете удвох шукати вихід.
- Відвідайте концерт. Гаразд, це має багато спільного з вечерею і кіно. Але підтримувати мистецтво – це сексуально, і ти можеш багато чого дізнатися про людину по тому, яку музику вона пропонує.
- Відвідайте акваріум. Чи знаєте ви, що молюски можуть "повзати" по дну океану? Поповніть свій запас цікавих фактів про риб, щоб почати розмову на коктейльній вечірці.
- Відвідайте літературник. Якщо вона – фанатка віршів, то літературник буде просто ідеальним рішенням. Це дозволить їй відчувати себе у безпеці та насолоджуватися тим, що любить.
- Сходити в боулінг. Ці туфлі, можливо, і не дуже пасують вашому вбранню. Але боулінг – це завжди про позитивні емоції та можливість підтримувати один одного та насолоджуватися перемогою.
- Сходіть у спа. Можливо, ви давно мріяли про релакс. Тому пропонуємо 14 лютого провести у спа. Хіба є щось краще за шоколадне обгортування та розслабляючий масаж?
Сходіть удвох на виставку / Фото freepik
Милі перші побачення
- Відвідайте виноробню. Всі люблять хорошу м'ясну нарізку, келих вина і гарний краєвид. Спробуйте якийсь новий сорт або познайомте їх з вашими улюбленими.
- Пограйте у приставку. А чом би й ні? Це дасть можливість весело провести час пліч-о-пліч. Між вами вируватимуть емоції, які можуть закрутити щось більше.
- Виберіть один для одного книги у бібліотеці. Виберіть книги, які, на вашу думку, підходять одне одному, а потім прочитайте їх один одному за кавою.
- Відвідайте котяче кафе. Але переконайся, що у неї немає алергії на котів. Якщо ж нема, то ви дуже мило проведете час удвох.
- Візьміть морозиво або десерт. Годі вірити у міф, що взимку не можна їсти морозиво! Ще й як можна, тому візьміть улюблене та насолоджуйтеся ним.
- Купуйте платівки. Перебираючи платівки в пошуках найкращої знахідки, ви зможете поспілкуватися про своїх улюблених виконавців.
- Подивіться на зірки. Затишний плед, гарячі напої та обійми дуже рекомендуються.
- Пограйте в настільну гру. Дістаньте свої старі улюблені або вирушайте в ігрове кафе, щоб протестувати нові. Той, хто програє, мусить оплатити вечерю або напої після гри.
- Уявіть себе туристами. У кожному місті чи містечку є щось, що роблять тільки туристи, навіть якщо це просто прогулянка головною вулицею. Зробіть це, і ви закохаєтесь у своє рідне місто.
- Поспостерігайте за птахами. Це не просто так зараз модно. Повірте, захоплення від спостереження за новим для вас видом птахів заразливе.
- Відвідайте зоопарк. Спостерігаючи за милими витівками тамтешніх тварин, ви гарантовано будете реготати.
- Робіть покупки в комісійному магазині. Встановіть собі бюджет і підберіть вбрання один для одного; чим креативніше, тим краще.
Поласуйте морозивом удвох / Фото teksomolika
Доречні побачення на відстані
- Зіграйте в "ніколи не робив". Підтримувати розмову на першому відеопобаченні може бути складно. Підніміть ставку за допомогою класичної гри.
- Пройдіться доріжкою пам'яті. Відкрийте відеозапис, прокрутіть його назад, назад і назад, і поділіться історіями про те, якими ви були до знайомства. Це обов'язково зблизить вас.
- Спробуйте нову для вас кухню. Це особливо добре працює, якщо ви далеко один від одного: Замовте страву, яку ви ніколи раніше не куштували, і спробуйте її разом.
- Поділіться улюбленими стравами з дитинства. Так-так, можна годинами розповідати про те, що нам подобалося у дитинстві, а що – ні.
- Сніданок на побаченні. Можемо собі дозволити. Приготуйте собі смачний і цікавий сніданок і насолоджуйтеся ним за допомогою відеозв'язку.
- Проведіть дегустацію шоколаду. Візьміть кілька плиток різних смаків або сортів і перевірте, чи дійсно шоколад є афродизіаком.
- Влаштуйте літературні читання. Так-так, ви можете читати вірші або улюблену прозу один одному. Для побачення на відстані – це ідеальний план.
Влаштуйте романтичну вечерю онлайн / Фото freepik
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Скористайся нашими порадами. Нехай вони зроблять ваше побачення яскравим і максимально зблизять вас обох!