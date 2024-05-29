Інес Трокк'я опублікувала кілька фото. Красуня з Італії попрохала своїх підписників обрати, яке з них подобається їм більше. Думаємо, тобі буде складно визначитися.

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Трокк'я позує у вишуканій білизні

На фото італійську модель можна побачити у спокусливому комплекті спідньої білизни. Він ідеально підкреслює її фантастичну засмагу та магнетичні карі очі. Милуватися не намилуватися.

Якщо вірити відмітці, то фото вона зробила у Нью-Йорку. Сама модель звернулася до своїх підписників. Вона спитала, яка зі світлин подобається їм більше: перша чи друга.

Інес Трокк'я знялася у спокусливій білизні / Фото з інстаграму Трокк'ї

Підписники італійки ділилися у коментарях своїми думками. Вони не лише називали, яке фото подобається більше, а й буквально засипали її компліментами. Ось лише декілька з них:

"Ти знаєш, що ти розкішна... тобі навіть не потрібно цього говорити, але якби ти менше накладала макіяжу, то була б ще кращою... це правда";

"Друга без жодного сумніву";

"Ого, у мене немає слів. Звичайно ж, друга";

"Ти на двох чарівна, ти дуже красива";

"Надзвичайно складно обирати".

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А яке з цих двох фото італійської моделі подобається тобі більше? Ділися своїми думками у коментарях. А також не полінуйся підписатися на красуню. Гарантуємо, на її сторінці в інстаграмі буде досить багато спокусливого контенту!