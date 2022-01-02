Інший погляд від астрофотографа 2021 року: небо й зорі у світлинах Шучана Донга

Фотограф Шучан Донг – молодий, але дуже перспективний. Про це свідчить бодай той факт, що у 2021 році саме його роботу відзначили у Королівській обсерваторії Гринвіча.

Шучан Донг став переможцем у номінації "Фотограф року у царині астрономії". І це при тому, що йому всього 23 роки. Ніхто молодший ніколи у цих змаганнях раніше не вигравав.

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Шучан Донг – астрофотограф 2021 року

Переможець у номінації "Фотограф року у царині астрономії" (Astronomy Photographer of the Year) від Королівської обсерваторії Гринвіча. Ось хто такий Шучан Донг.

Журі найбільше вразило фото "Золоте кільце".

Там зображене кільцеподібне сонячне затемнення, зняте у Тибеті.

Донг, як і всі хороші астрофотографи, знає, що для створення чудового зображення потрібно впіймати мить або добрати час (іноді витримка у фотографічному й загальномовному розумінні потрібна просто колосальна).

Так от, цей фотограф здатний зафіксувати велич події, але й показати його інакше, ніж ми звикли бачити:

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.