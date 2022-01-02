Шучан Донг став переможцем у номінації "Фотограф року у царині астрономії". І це при тому, що йому всього 23 роки. Ніхто молодший ніколи у цих змаганнях раніше не вигравав.
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Шучан Донг – астрофотограф 2021 року
Переможець у номінації "Фотограф року у царині астрономії" (Astronomy Photographer of the Year) від Королівської обсерваторії Гринвіча. Ось хто такий Шучан Донг.
- Журі найбільше вразило фото "Золоте кільце".
- Там зображене кільцеподібне сонячне затемнення, зняте у Тибеті.
Донг, як і всі хороші астрофотографи, знає, що для створення чудового зображення потрібно впіймати мить або добрати час (іноді витримка у фотографічному й загальномовному розумінні потрібна просто колосальна).
Так от, цей фотограф здатний зафіксувати велич події, але й показати його інакше, ніж ми звикли бачити: