Шучан Донг став переможцем у номінації "Фотограф року у царині астрономії". І це при тому, що йому всього 23 роки. Ніхто молодший ніколи у цих змаганнях раніше не вигравав.

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Шучан Донг – астрофотограф 2021 року

Переможець у номінації "Фотограф року у царині астрономії" (Astronomy Photographer of the Year) від Королівської обсерваторії Гринвіча. Ось хто такий Шучан Донг.

Журі найбільше вразило фото "Золоте кільце".

Там зображене кільцеподібне сонячне затемнення, зняте у Тибеті.

Донг, як і всі хороші астрофотографи, знає, що для створення чудового зображення потрібно впіймати мить або добрати час (іноді витримка у фотографічному й загальномовному розумінні потрібна просто колосальна).

Так от, цей фотограф здатний зафіксувати велич події, але й показати його інакше, ніж ми звикли бачити: