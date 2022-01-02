Шучан Донг стал победителем в номинации "Фотограф года в области астрономии". И это притом, что ему всего 23 года. Никто младше никогда в этих соревнованиях раньше не выигрывал.

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Шучан Донг – астрофотограф 2021 года

Победитель в номинации "Фотограф года в области астрономии " (Astronomy Photographer of the Year) от Королевской обсерватории Гринвича. Вот кто такой Шучан Донг.

Жюри больше всего поразило фото "Золотое кольцо".

Там изображено кольцеобразное солнечное затмение, снятое в Тибете.

Донг, как и все хорошие астрофотографы, знает, что для создания замечательного изображения нужно поймать мгновение или подобрать время (иногда выдержка в фотографическом и общеязыковом понимании нужна просто колоссальная).

Так вот, этот фотограф способен зафиксировать величие события, а еще и показать его иначе, чем мы привыкли видеть: