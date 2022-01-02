Шучан Донг стал победителем в номинации "Фотограф года в области астрономии". И это притом, что ему всего 23 года. Никто младше никогда в этих соревнованиях раньше не выигрывал.
Стоит знать Красный или синий: Nemiroff создала авторские коктейли к возвращению Матрицы
Шучан Донг – астрофотограф 2021 года
Победитель в номинации "Фотограф года в области астрономии" (Astronomy Photographer of the Year) от Королевской обсерватории Гринвича. Вот кто такой Шучан Донг.
- Жюри больше всего поразило фото "Золотое кольцо".
- Там изображено кольцеобразное солнечное затмение, снятое в Тибете.
Донг, как и все хорошие астрофотографы, знает, что для создания замечательного изображения нужно поймать мгновение или подобрать время (иногда выдержка в фотографическом и общеязыковом понимании нужна просто колоссальная).
Так вот, этот фотограф способен зафиксировать величие события, а еще и показать его иначе, чем мы привыкли видеть: