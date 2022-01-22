Ірина Сопонару похизувалася бездоганними форами під час відпочинку
Джерело:інстаграм Ірини Сопонару
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Ірина Сопонару. Сексуальна українська актриса відпочиває в Таїланді, тож вона з величезним задоволенням ділиться гарячими фотографіями.
Не став винятком її свіженький пост. На світлині, яку Ірина Сопонару виклала на своєму інстаграмі, актриса позує у купальнику. Саме він дозволяє вдосталь намилуватися бездоганними формами нашої героїні.
Варте уваги Лімітований дизайн: не тільки особливий вигляд, а й тема для розмови
І в захваті від актриси не лише ми, а й підписники красуні. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них. І вже після цього насолоджуйся світлиною, яка не на жарт розбурхала користувачів мережі.
- "Красуня";
- "Ти просто приголомшлива";
- "Неймовірно гарна";
- "Шоколадка";
- "Ти крута";
- "Чарівна Сопонару";
- "Красива фігура";
- "У вас фігура просто вогонь";
- "Дуже приємно дивитися на тебе";
- "Прекрасний леопард".
Шикарна фігура Ірини Сопонару розбурхала мережу / Фото з інстаграму Сопонару
Тобі сподобається Міс Всесвіт Олівіа Калпо похизувалася бездоганною фігурою у крихітному бікіні
Слідкувати за Іриною Сопонару в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож було б вкрай дивно, якби ми відмовляли тебе від цього. Долучися до її армії прихильників. Підпишися на українську актрису, щоб одним з перших насолоджуватися гарячими фото, які вона викладає в мережі.