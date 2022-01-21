Не став винятком її свіженький пост. На ньому красуня постала у крихітному бікіні, яке дозволяє вдосталь намилуватися її розкішними формами. Гайда разом з Men 24 насолоджуватися публікацією, якою поділилася Олівіа Калпо в мережі!

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"Бачиш серце у хмарі?", – запитала вона у своїх підписників.

Не знаємо, що там вдалося побачити прихильникам володарки титулу Міс Всесвіт. Ми ж просто не могли відірвати погляди від її бездоганної фігури. На щастя, ми такі не одні. Про це свідчить шалена кількість лайків, а також безліч коментарів:

"Ти подобаєшся мені";

"Ти просто надзвичайна, крихітко";

"Спекотна, як і завжди";

"Я можу розгледіти на фото лише одну річ. І це точно не хмари";

"Дуже і дуже гаряча";

"Справжня королева мережі";

"Ущипніть мене, якщо Олівіа Калпо дійсно існує";

"Ці фотографії просто бездоганні";

"Круті фотографії крутої дівчини".



Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо



Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо



Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо



Крихітне бікіні підкреслює фігуру Олівії Калпо / Фото з інстаграму Калпо

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Милуватися Олівією Калпо можна цілу вічність. Тож будь максимально обережним, щоб твоя кохана не почала ревнувати. Підпишися на красуню, постав лайки під її останніми фотографіями та негайно втікай з її сторінки. Поки не пізно. Ми попереджали!