Ирина Сопонару похвасталась безупречными форами во время отдыха
Источник:инстаграм Ирины Сопонару
На этот раз под нашим прицелом невероятна Ирина Сопонару. Сексуальная украинская актриса отдыхает в Таиланде, так что она с огромным удовольствием делится горячими фотографиями.
Не стал исключением ее свежий пост. На фотографии, которую Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в купальнике. Именно он позволяет вдоволь налюбоваться безупречными формами нашей героини.
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И в восторге от актрисы не только мы, но и подписчики красавицы. Они были максимально щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них. И уже после этого наслаждайся фотографией, которая не на шутку взбудоражила пользователей сети.
- "Красавица";
- "Ты просто потрясающая";
- "Невероятно хорошая";
- "Шоколадка";
- "Ты крутая";
- "Волшебная Сопонару";
- "Красивая фигура";
- "У вас фигура просто огонь";
- "Очень приятно смотреть на тебя";
- "Прекрасный леопард".
Шикарная фигура Ирины Сопонару взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Сопонара
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Следить за Ириной Сопонару в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому было бы удивительно, если бы мы отказывали тебя от этого. Присоединись к ее армии поклонников. Подпишись на украинскую актрису, чтобы одним из первых наслаждаться горячими фото, которые она выкладывает в сети.