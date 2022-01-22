Ирина Сопонару похвасталась безупречными форами во время отдыха

На этот раз под нашим прицелом невероятна Ирина Сопонару. Сексуальная украинская актриса отдыхает в Таиланде, так что она с огромным удовольствием делится горячими фотографиями.

Не стал исключением ее свежий пост. На фотографии, которую Ирина Сопонару выложила на своем инстаграме, актриса позирует в купальнике. Именно он позволяет вдоволь налюбоваться безупречными формами нашей героини.

Стоит внимания Лимитированный дизайн: не только особый вид, но и тема для разговора

И в восторге от актрисы не только мы, но и подписчики красавицы. Они были максимально щедры не только на лайки, но и комментарии. Традиционно лови лучшие из них. И уже после этого наслаждайся фотографией, которая не на шутку взбудоражила пользователей сети.

"Красавица";

"Ты просто потрясающая";

"Невероятно хорошая";

"Шоколадка";

"Ты крутая";

"Волшебная Сопонару";

"Красивая фигура";

"У вас фигура просто огонь";

"Очень приятно смотреть на тебя";

"Прекрасный леопард".



Шикарная фигура Ирины Сопонару взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Сопонара

Тебе понравится Мисс Вселенная Оливиа Калпо похвасталась безупречной фигурой в крошечном бикини

Следить за Ириной Сопонару в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому было бы удивительно, если бы мы отказывали тебя от этого. Присоединись к ее армии поклонников. Подпишись на украинскую актрису, чтобы одним из первых наслаждаться горячими фото, которые она выкладывает в сети.