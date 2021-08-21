Італійський художник копіює світову архітектуру у скульптурах з піску: неймовірні відео

21 серпня 2021 , 06:20
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Леонардо Уголіні

Італійський художник Леонардо Уголіні створює неймовірно детальні скульптури з піску. Його роботи натхнені грецькою міфологією, казками та спорудами культових фільмів.

Уголіні також копіює видатну архітектуру з усього світу, таку як Базиліка Святого Петра у Ватикані чи Тадж-Махал в Індії. Він також автор найвищого у світі замку з піску, висота якого становила понад 21 метр.

Читайте також Ролики з минулого: як змінилась українська реклама за 30 років

Ліпив скульптури з дитинства

  • Як пише MiS Magazine, свою юність Уголіні провів за малюванням, грою в лего та будівництвом замків з піску на березі моря.
  • Згодом дитяче захоплення переросло у професію всього життя.
  • Мистецтвом ліплення з піску художник займається останніх 30 років.
  • Для виготовлення скульптур Уголіні використовує річковий пісок. Над одним задумом він може працювати від 14 до 30 днів.
  • Кожна його робота демонструє вражаючу увагу автора до деталей і у місцях з помірним кліматом може простояти до пів року.
  • Свої неймовірні навички Уголіні демонструє по всьому світу, змагаючись на міжнародних заходах та фестивалях.


Скульптор Леонардо Уголіні / Фото meinbezirk

Піскові скульптури

Школа чаклунства Гоґвортс з фільму "Гаррі Поттер".

 

Найвищий у світі замок з піску, висотою 21,16 метра. Цю скульптуру Уголіні створив в Данії. Для її будівництва він використав 6400 тонн піску.

 

Тадж-Махал на березі річки.

 

Копія нью-йоркського хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг.

 

Мордорська вежа з фільму "Володар перснів".

 

Копія кафедрального собору Святого Іоанна в Нідерландах.

 

Неймовірна Вавілонська вежа.

 

Автор: Іванна Кутнів