Становлення рекламного бізнесу в Україні відбувалось достатньо хаотично, адже з приходом Незалежності система ЗМІ була доволі недосконалою: спостерігались відсутність чіткої структури рекламного бізнесу, брак фахівців у сфері реклами та слабкі зв'язки зі світовим рекламним ринком.

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Основною проблемою несформованого ринку був тотальний дефіцит товарів та послуг і, відповідно, відсутність конкуренції, що гальмувало напрацювання хоч якихось правил та етичних норм реклами.

Культові 90-і

Оскільки власних рекламних традицій на той час у нас не було, 90-і роки стали для України періодом, коли єдиним взірцем для нас слугували західні цінності та традиції у сфері реклами. Внаслідок цього, кістяк українського рекламного простору був сформований із товарів іноземного виробництва. Однак тоді список продукції був далеко не таким широким, як ми спостерігаємо зараз.

Жувальна ґумка Wrigley's / Фото Пікабу

Переважно рекламували цукерки, жувальні ґумки та різні напої. Серед найбільш популярних – порошки для приготування солодких напоїв Zuko, Invite та Yupi, а ще бульйонні кубики Gallina Blanca й Maggi, які були дуже помічною приправою у 90-і, коли на справжнє м'ясо бракувало грошей. Пригадуєте чудернацьку пісеньку з реклами Gallina Blanca?

Реклама кубиків Gallina Blanca: дивіться відео



У той період рекламний ринок був настільки порожнім, що створювати особливий креатив не було потреби. Іноземні ж компанії навіть не намагались адаптувати свою рекламу під менталітет українського споживача. Рекламні ролики просто перекладались, залишаючись незрозумілими, яскравими та кумедними.

Розчинні солодкі напої Zuko та Yupi / Фото Пікабу

Вітчизняний споживач був непідготовленим до потоку рекламної інформації, а, отже, жодних очікувань щодо якості реклами у нього не було. Тому майже будь-яка реклама сприймалась напрочуд позитивно та справляла необхідний вав-ефект.

Часто пропозиція не задовільняла попит, тому значна кількість товарів навіть не потребувала реклами, адже їх відразу розкуповували.

Газети й зовнішня реклама були основним майданчиком для розміщення оголошень. І лише після цього реклама з'являлась на телебаченні.

Широкий вихід на український товарний ринок іноземних виробників призвів до появи на ньому мережевих рекламних агентств, як-от Leo Burnet, BBDO та DDB, які, зі свого боку, мали партнерські зв'язки з такими маркетинговими гігантами як Philip Morris, Pepsi Co та McDonald’s.

Реклама McDonald’s, Київ, 1997 рік / Фото Пікабу

Утім, рекламна діяльність все ще обмежувалась кількома нормативними актами, які мали багато прогалин у правовому регулюванні. З огляду на це у рекламодавців не було необхідності завуальовувати зміст своєї реклами (як-от у рекламі алкоголю) та дотримуватись тих заборон, які існують зараз.

Реклама горілки "Smirnoff" у 90-х: дивіться відео

Аби усунути ці недоліки у 1996 році був прийнятий Закон України "Про рекламу", який комплексно визначав політику державного регулювання рекламної діяльності.

Приблизно до 2000 року відбувався процес становлення рекламного ринку на основі напрацьованих документів, а також нарощувалась додаткова нормативна база. Починають з'являтися некомерційні організації, як-от "Спілка рекламістів України", яка у 1999 році затвердила "Правила професійної етики в рекламі".

Реклама у цей період набуває нових рис, а рекламодавці починають подавати її як рекламу торгівельної марки, а не "голого" товару.

Реклама горілки "Вдала" у 2002 році: дивіться відео

До 2008 року рекламна сфера переживала трансформаційний період, що характеризувався розширенням існуючої законодавчої бази. Тож якісна українська телевізійна реклама з’являлася дуже поступово.

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"Помаранчевий" етап у рекламі

У 2004 році в Україні розпочалась Помаранчева революція, яка ознаменувала новий виток як у політичній сфері, так й у сфері соціально-політичної реклами. Знамените гасло "так!" прихильників помаранчевих політичних сил використовувалось не лише у якості передвиборної агітації, але й стало популярним мемом.

Форум видавців розмістив у Львові рекламу, схожу на політичну / Фото section

Агітаційний ролик блоку "Не так!" у 2006 році: дивіться відео

Згідно з даними Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК), загальний обсяг рекламного ринку в 2005 році становив 835 мільйонів доларів (приблизно 4,175 мільярда гривень), у тому числі в медіа 511,5 мільйонів ( 2,5 мільярда гривень).

Незважаючи на щорічне подорожчання розміщення реклами на телебаченні, цей медіаносій все одно залишався найпопулярнішим. Тому значна частина рекламних бюджетів у 2006 році була спрямована саме на телерекламу.

У 2009 – 2010 роках українська економіка переживала кризовий період, що позначилось, зокрема, й на рекламному ринку. Він скоротився до 8 мільярдів 871 мільйонів гривень, що на 24% менше, ніж у 2008 році.

Період із 2011 по 2013 роки був загалом позитивним для рекламної сфери, адже тоді відбувалось поступове пожвавлення економіки, що стабілізувало український рекламний ринок. У цей період, а саме у 2012 році, був прийнятий закон відомий як "закон про заборону реклами сигарет".

Проте вже у 2013 році відбулося зниження ринку на 3 мільярди (11 мільярдів 367 мільйонів гривень).

Постмайданна рекламна криза

У 2014 році, після подій на Євромайдані та з початком війни на сході України, політична та економічна криза призвели до падіння рекламного ринку України: маркетингові бюджети клієнтів скорочувались внаслідок коливання валютного курсу, а купівельна спроможність населення зменшувалась. На додачу різко впали продажі у східних регіонах України та Криму.

За підсумками ВРК, у 2014 році рекламний медіаринок України втратив у гривнях приблизно 1/5 свого обсягу за попередній рік. Проте, незважаючи на похмурі прогнози, подальшого погіршення ситуації вдалось уникнути.

"Бум" нових медіа

Попри занепад зовнішньої та телевізійної реклами в Україні, сплеск цікавості до нових медіа, відеоблогів та соціальних мереж вирівняв ситуацію.

За даними Інтернет Асоціації України, обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за 2015 рік зріс до 1 мільярда 288 мільйонів гривень, що на 27% перевищував показники 2014 року. Відтоді рекламно-комунікаційна індустрія України демонструє позитивну динаміку.

У прес-релізі Інтернет асоціації України йдеться про те, що у 2017 році обсяг ринку медійної інтернет-реклами України становив 2,51 мільярда гривень, що на 40% перевищує аналогічний показник 2016 року. Вона продемонструвала значно більшу динаміку зростання у порівнянні з іншими сегментами українського медіаринку.

Диджиталізація як нова тенденція

У 2019 році ринок реклами в Україні активно розширювався за рахунок сегментів, демонструючи зростання на 10 %. І домінуючим рушієм реклами тоді й зараз виступають саме відеоролики. Воно й не дивно, адже перегляд нових відео на смартофонах та відеоблоги стали ледь не основним заняттям серед молоді.

Згідно з даними дослідницького центру WARC, 2019 року в Україні онлайн-реклама випередила телевізійну на 74%. Щоправда, варто зазначити, що телебачення також продемонструвало позитивну динаміку порівняно з 2018 роком.

Прогноз ВРК для 2020 року передбачав зниження темпів зростання ринку реклами через кодування супутникових сигналів.

За словами спеціалістів Media Continent, передовим у сфері реклами тепер стане диджитал-сегмент, який "витягуватиме" увесь ринок, поступово нарощуючи темп.

Пропонуємо згадати найбільш вдалі рекламні стратегії у комерційних та соціальних відеороликах, які припали до душі навіть тим, хто жодного разу не користувався продуктами та брендами, про які йтиметься далі.

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Креатив, гідний Super Bowl commercials

"Dodo любить твої ноги"

Ідея зняти для DoDo Socks анімовану рекламу належить режисеру Роману Дзвонковському. Кумедний відеоролик з яскравими шкарпетками від українського бренду, які витанцьовують під колоритні мексиканські мотиви, викличе посмішку та зарядить позитивним настроєм на цілий день.

Реклама DoDo Socks: дивіться відео

"Кожен з нас"

Потужний відеоролик від Banda Agency для реклами ЗСУ, у якому ефектно переданий образ українського військового, який увібрав у себе досвід, цінності та професії різних людей. Відеоряд доносить простий та водночас глибокий меседж – ніхто не народжений для війни, але кожен з нас може допомогти захистити нашу свободу.

Ролик для ЗСУ: відео

"Крик з грудей"

Світовий тренд на прийняття жінками свого тіла "таким, яким його створила природа" став ефективним інструментом для багатьох успішних маркетингових стратегій. Серія відеороликів із українською реп-виконавицею alyona alyona для Brabrabra – це заклик почути своє тіло та любити себе, незважаючи на стереотипи.

Реклама Brabrabra: дивіться відео

Виробники та бренди часто звертаються до реперів та інших виконавців, щоб прорекламувати свій продукт. Адже рекламна інтеграція у кліпах чи просто окремі відеоролики, зняті на замовлення рекламодавця – вже давно не новинка.

"Коли закриваються двері – відкриваються вікна"

Компанія McDonald’s Україна під час карантину випустила неймовірно ностальгійний ролик про те, як ми сумуємо за тим, як було колись. Усі ці порожні міські вулиці, дистанція та ізоляція – і так кортить знову відвідати улюблені галасливі місця. Утім, нічого страшного, адже у McDonald’s для тебе завжди відкриті вікна.

Реклама McDonald’s Україна: відео

"А моно змінити банкінг на рівні країни? Mono!"

2020 року Гран-прі Effie Awards та звання найефективнішої рекламної кампанії отримав Monobank. Ідея відеоролика належить медіаагенції Initiative, яка створила його за класичним принципом "Сім бід – одна відповідь".

Реклама Monobank: відео

"І хто тепер красава?"

У квітні 2019 року український сервіс онлайн-кредитування Moneyveo запустив серію відеороликів про "Тараса і Саву" у співпраці з агенцією Havas Ukraine. Це історія про двох героїв, один з яких "Тарас, якому все нормас", тобто він носить старий одяг та не їздить відпочивати, оскільки йому завжди бракує грошей. І також "Сава, який завжди красава" – він купує дорогі речі та не турбується про майбутнє. Суть маркетингової стратегії полягає у тому, що шлях від "нормас" до "красави" пролягає через кредит від Moneyveo.

Раніше Moneyveo вже запускали рекламну кампанію з коміком Дядею Жорою. Стратегія виявилась настільки успішною, що у результаті збільшилися всі маркетингові показники компанії.

Реклама Moneyveo: дивіться відео

"Snickers, ти – не ти, коли голодний"

Оригінальна серія відеороликів з гумором, які справді пробуджують апетит. У 2015 році у рекламі знявся популярний комічний персонаж Містер Бін, перетворивши рекламу на маленьку комедію, а фраза "ти – не ти, коли голодний" стала надзвичайно популярною.

Реклама Snickers: дивіться відео

"Там, де росте любов"

У вiдеоролику від виробника соків "Садочок" ми спостерігаємо зворушливу історію дружби дідуся та його онука, яка розгортається в справжньому яблуневому садку. Маленький хлопчик ніяк не може відірватись від екрану свого смартфону, боязко позираючи на сивочолого чоловіка. Утім, дідусь уперто вирішив знайти спільну мову з онуком з допомогою одного маленького їжачка.

До речі, ідею з їжачком компанія використовувала й у своїх попередніх рекламних роликах.

Реклама соку "Садочок": відео

"Погляньте на свого хлопця і на мене"

У 2012 році компанія Old Spice створила вибуховий мікс із шаленства та легкої еротики.

У рекламному відеоролику чоловічого дезодоранту мужній чоловік в образі Ісая Мустафи демонстрував пружне тіло та виконував усі найсміливіші побажання. Суть ролика була у тому, що герой мав стати об'єктом жіночих фантазій, а пахнути ця фантазія мала саме Old Spice.

Згодом на цю роль запросили Тері Крюса, який, окрім гарного тіла, додав роликам ще й нотку божевілля, що веселило й дивувало публіку водночас.

Ролики принесли компанії світову популярність.

Реклама Old Spice: відео

"Смакуйте з користю"

Напій "Живчик" знає кожна родина: мультиплікаційні герої Живчик, Лимончик та Грушка стали справжніми друзями дітей. Утім, для батьків цей напій був винятково дитячим, тому компанія у 2008 році наважилась змістити фокус із дітей на сім'ю.

За словами креативного директора агентства Draftfcb Юрія Бовсуновського, основна ідея ролика полягає у тому, що "Живчик" робить сім'ю щасливою, а у щасливій сім'ї п'ють "Живчик".

У 2013 році компанія змінила гасло на "Смакуйте з користю".

Реклама напою "Живчик": відео

Хіти "нульових"

"Святкуй з Coca-Cola"

Чарівна мелодія українського треку "свято наближається" у новорічній рекламі Coca-Cola змушувала усю родину збігатись до екранів телевізорів, щоб насолодитись справжньою атмосферою зимового свята.

Реклама Coca-Cola: дивіться відео

"Тоді ми йдемо до вас!"

І хоча сам відеоролик десь із серії "йой, най буде", але фраза українського актора Антона Мухарського у рекламі прального порошку Tide стала мемом.

Реклама Tide: відео

Шалені 90-і

"Boomer"

Яскравий приклад закордонної реклами – дивакуватий супергерой у синьому костюмі, який життєрадісно розтягується до гігантських розмірів під веселу мелодію. Привіт, дитинство.

Реклама жувальної ґумки Boomer: дивіться відео

"Mentos"

Пригадуєте рекламу освіжаючих жувальних цукерок Mentos, де шалені вівці гасають на газонокосарках під жваву музику? Ото були часи.

Реклама Mentos: дивіться відео