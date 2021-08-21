Уголіні також копіює видатну архітектуру з усього світу, таку як Базиліка Святого Петра у Ватикані чи Тадж-Махал в Індії. Він також автор найвищого у світі замку з піску, висота якого становила понад 21 метр.

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Ліпив скульптури з дитинства

Як пише MiS Magazine, свою юність Уголіні провів за малюванням, грою в лего та будівництвом замків з піску на березі моря.

Згодом дитяче захоплення переросло у професію всього життя.

Мистецтвом ліплення з піску художник займається останніх 30 років.

Для виготовлення скульптур Уголіні використовує річковий пісок. Над одним задумом він може працювати від 14 до 30 днів.

Кожна його робота демонструє вражаючу увагу автора до деталей і у місцях з помірним кліматом може простояти до пів року.

Свої неймовірні навички Уголіні демонструє по всьому світу, змагаючись на міжнародних заходах та фестивалях.



Скульптор Леонардо Уголіні / Фото meinbezirk

Піскові скульптури

Школа чаклунства Гоґвортс з фільму "Гаррі Поттер".

Найвищий у світі замок з піску, висотою 21,16 метра. Цю скульптуру Уголіні створив в Данії. Для її будівництва він використав 6400 тонн піску.

Тадж-Махал на березі річки.

Копія нью-йоркського хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг.

Мордорська вежа з фільму "Володар перснів".

Копія кафедрального собору Святого Іоанна в Нідерландах.

Неймовірна Вавілонська вежа.