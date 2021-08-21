Уголіні також копіює видатну архітектуру з усього світу, таку як Базиліка Святого Петра у Ватикані чи Тадж-Махал в Індії. Він також автор найвищого у світі замку з піску, висота якого становила понад 21 метр.
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Ліпив скульптури з дитинства
- Як пише MiS Magazine, свою юність Уголіні провів за малюванням, грою в лего та будівництвом замків з піску на березі моря.
- Згодом дитяче захоплення переросло у професію всього життя.
- Мистецтвом ліплення з піску художник займається останніх 30 років.
- Для виготовлення скульптур Уголіні використовує річковий пісок. Над одним задумом він може працювати від 14 до 30 днів.
- Кожна його робота демонструє вражаючу увагу автора до деталей і у місцях з помірним кліматом може простояти до пів року.
- Свої неймовірні навички Уголіні демонструє по всьому світу, змагаючись на міжнародних заходах та фестивалях.
Скульптор Леонардо Уголіні / Фото meinbezirk
Піскові скульптури
Школа чаклунства Гоґвортс з фільму "Гаррі Поттер".
Найвищий у світі замок з піску, висотою 21,16 метра. Цю скульптуру Уголіні створив в Данії. Для її будівництва він використав 6400 тонн піску.
Тадж-Махал на березі річки.
Копія нью-йоркського хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг.
Мордорська вежа з фільму "Володар перснів".
Копія кафедрального собору Святого Іоанна в Нідерландах.
Неймовірна Вавілонська вежа.