Уголини также копирует выдающуюся архитектуру со всего мира, такую как Базилика Святого Петра в Ватикане или Тадж-Махал в Индии. Он также автор самого высокого в мире замка из песка, высота которого составляла более 21 метра.

Читайте также Ролики из прошлого: как изменилась украинская реклама за 30 лет

Лепил скульптуры с детства

  • Как пишет MiS Magazine, свою юность Уголини провел за рисованием, игрой в лего и строительством замков из песка на берегу моря.
  • Со временем детское увлечение переросло в профессию всей жизни.
  • Искусством лепки из песка художник занимается последних 30 лет.
  • Для изготовления скульптур Уголини использует речной песок. Над одной задумкой он может работать от 14 до 30 дней.
  • Каждая его работа демонстрирует поразительное внимание автора к деталям и в местах с умеренным климатом может простоять до пол года.
  • Свои невероятные навыки Уголини демонстрирует по всему миру, соревнуясь на международных мероприятиях и фестивалях.


Скульптор Леонардо Уголини / Фото meinbezirk

Песочные скульптуры

Школа колдовства Хогвартс из фильма "Гарри Поттер".

Самый высокий в мире замок из песка, высотой 21,16 метра. Эту скульптуру Уголини создал в Дании. Для ее строительства он использовал 6400 тонн песка.

Тадж-Махал на берегу реки.

Копия нью-йоркского небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Мордорская башня из фильма "Властелин колец".

Копия кафедрального собора Святого Иоанна в Нидерландах.

Невероятная Вавилонская башня.