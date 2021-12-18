На світлині, якою Мішель Андраде поділилася зі своїми підписниками, вона позує у капелюсі та жакеті, одягненому на голе тіло. Стильне фото красуня зробила для журналу Folga.

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Це, ясна річ, не єдине фото, зроблене для інтерв'ю в журналі. Вона також виклала кілька кадрів, на яких Мішель Андраде можна побачити у спідниці з глибоченним вирізом, а також чорному топі. Від її чуттєвості та спокуси просто неможливо відірвати погляду.

Тож не дивно, що підписники співачки буквально засипали її лайками, а також коментарями. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже гайда милуватися спокусливими кадрами нашої героїні:

  • "Моя улюблена дівчинка";
  • "Хто створив тебе таку?";
  • "Дуже файна";
  • "Яка ж ти мила. Шалено красива дівчинка";
  • "Шикарні фотографії";
  • "Просто грація";
  • "Перший кадр вражає кожного";
  • "Красива і талановита Мішель";
  • "Ти просто космос";
  • "Справжня королева";
  • "Дівчинка з моїх мрій";
  • "Мішель, твої ноги шикарні".

Мішель Андраде знялася у спокусливому образі
Гарячі фото Мішель Андраде розбурхали мережу / Фото з інстаграму Андраде

Мішель Андраде знялася у спокусливому образі
Гарячі фото Мішель Андраде розбурхали мережу / Фото з інстаграму Андраде

Мішель Андраде знялася у спокусливому образі
Гарячі фото Мішель Андраде розбурхали мережу / Фото з інстаграму Андраде

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Слідкувати за Мішель Андраде в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми закликаємо тебе долучитися до армії її прихильників. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми постами співачки. Тобі не важко, а їй буде надзвичайно приємно.