На світлині, якою Мішель Андраде поділилася зі своїми підписниками, вона позує у капелюсі та жакеті, одягненому на голе тіло. Стильне фото красуня зробила для журналу Folga.
Варте уваги Червоний чи синій: Nemiroff створила авторські коктейлі до повернення Матриці
Це, ясна річ, не єдине фото, зроблене для інтерв'ю в журналі. Вона також виклала кілька кадрів, на яких Мішель Андраде можна побачити у спідниці з глибоченним вирізом, а також чорному топі. Від її чуттєвості та спокуси просто неможливо відірвати погляду.
Тож не дивно, що підписники співачки буквально засипали її лайками, а також коментарями. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже гайда милуватися спокусливими кадрами нашої героїні:
- "Моя улюблена дівчинка";
- "Хто створив тебе таку?";
- "Дуже файна";
- "Яка ж ти мила. Шалено красива дівчинка";
- "Шикарні фотографії";
- "Просто грація";
- "Перший кадр вражає кожного";
- "Красива і талановита Мішель";
- "Ти просто космос";
- "Справжня королева";
- "Дівчинка з моїх мрій";
- "Мішель, твої ноги шикарні".
Гарячі фото Мішель Андраде розбурхали мережу / Фото з інстаграму Андраде
Гарячі фото Мішель Андраде розбурхали мережу / Фото з інстаграму Андраде
Гарячі фото Мішель Андраде розбурхали мережу / Фото з інстаграму Андраде
Тобі сподобається У шкірянці та спідній білизні: модель Дженна Лі вразила мережу гарячими фото
Слідкувати за Мішель Андраде в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми закликаємо тебе долучитися до армії її прихильників. А ще не полінуйся поставити лайки під останніми постами співачки. Тобі не важко, а їй буде надзвичайно приємно.