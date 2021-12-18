На фотографии, которой Мишель Андраде поделилась со своими подписчиками, она позирует в шляпе и жакете, надетом на голое тело. Стильное фото красотка сделала для журнала Folga.

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Это, конечно, не единственное фото, сделанное для интервью в журнале. Она выложила несколько кадров, на которых Мишель Андраде можно увидеть в юбке с глубоким вырезом, а также черном топе. От ее чувственности и искушения просто невозможно оторвать взгляд.

Неудивительно, что подписчики певицы буквально засыпали ее лайками, а также комментариями. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже айда любоваться соблазнительными кадрами нашей героини:

  • "Моя любимая девочка";
  • "Кто создал тебя такую?";
  • "Очень хорошая";
  • "Какая же ты милая. Безумно красивая девочка";
  • "Шикарные фотографии";
  • "Просто грация";
  • "Первый кадр поражает каждого";
  • "Красивая и талантливая Мишель";
  • "Ты просто космос";
  • "Настоящая королева";
  • "Девочка из моих мечтаний";
  • "Мишель, твои ноги шикарны".

Мишель Андраде снялась в соблазнительном образе
Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде

Мишель Андраде снялась в соблазнительном образе
Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде

Мишель Андраде снялась в соблазнительном образе
Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде

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Следить за Мишель Андраде в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы призываем тебя присоединиться к армии ее поклонников. А еще не поленись поставить лайки под последними постами певицы. Тебе не тяжело, а ей будет очень приятно.