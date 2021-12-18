На фотографии, которой Мишель Андраде поделилась со своими подписчиками, она позирует в шляпе и жакете, надетом на голое тело. Стильное фото красотка сделала для журнала Folga.

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Это, конечно, не единственное фото, сделанное для интервью в журнале. Она выложила несколько кадров, на которых Мишель Андраде можно увидеть в юбке с глубоким вырезом, а также черном топе. От ее чувственности и искушения просто невозможно оторвать взгляд.

Неудивительно, что подписчики певицы буквально засыпали ее лайками, а также комментариями. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже айда любоваться соблазнительными кадрами нашей героини:

"Моя любимая девочка";

"Кто создал тебя такую?";

"Очень хорошая";

"Какая же ты милая. Безумно красивая девочка";

"Шикарные фотографии";

"Просто грация";

"Первый кадр поражает каждого";

"Красивая и талантливая Мишель";

"Ты просто космос";

"Настоящая королева";

"Девочка из моих мечтаний";

"Мишель, твои ноги шикарны".



Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде



Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде



Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде

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