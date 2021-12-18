На фотографии, которой Мишель Андраде поделилась со своими подписчиками, она позирует в шляпе и жакете, надетом на голое тело. Стильное фото красотка сделала для журнала Folga.
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Это, конечно, не единственное фото, сделанное для интервью в журнале. Она выложила несколько кадров, на которых Мишель Андраде можно увидеть в юбке с глубоким вырезом, а также черном топе. От ее чувственности и искушения просто невозможно оторвать взгляд.
Неудивительно, что подписчики певицы буквально засыпали ее лайками, а также комментариями. Традиционно лови лучшие из них, а потом уже айда любоваться соблазнительными кадрами нашей героини:
- "Моя любимая девочка";
- "Кто создал тебя такую?";
- "Очень хорошая";
- "Какая же ты милая. Безумно красивая девочка";
- "Шикарные фотографии";
- "Просто грация";
- "Первый кадр поражает каждого";
- "Красивая и талантливая Мишель";
- "Ты просто космос";
- "Настоящая королева";
- "Девочка из моих мечтаний";
- "Мишель, твои ноги шикарны".
Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде
Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде
Горячие фото Мишель Андраде взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Андраде
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Следить за Мишель Андраде в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы призываем тебя присоединиться к армии ее поклонников. А еще не поленись поставить лайки под последними постами певицы. Тебе не тяжело, а ей будет очень приятно.