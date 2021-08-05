Чарівна Кара Дель Торо поділилася зі своїми підписниками світлинами з відпочинку. На них вона позує у купальнику, який виграшно підкреслює її спокусливі форми. Тож не пропусти порцію свіженького від мексиканської моделі.

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"Поза зором, але у твоїх думках", – написала вона під постом.

Не дивно, що кадри красуні зібрали десятки тисяч лайків, а також безліч коментарів. Лови найкращі з них:

"Це дуже мило";

"Дуже красива";

"Топ-модель";

"Ти завжди у моїх думках";

"Як зробити будь-який пляж найкращим";

"Надзвичайно красива жінка";

"Ти неймовірно приголомшлива";

"Бездоганна дівчинко, я люблю тебе";

"Кара, ти сексуальна".

Підпишися на Кару Дель Торо в інстаграмі. На її сторінці завжди дуже і дуже багато гарячих фото, які однозначно варті твоєї уваги!

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