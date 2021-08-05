Волшебная Кара Дель Торо поделилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха. На них она позирует в купальнике, который выигрышно подчеркивает ее соблазнительные формы. Поэтому не пропусти порцию свеженького от мексиканской модели.

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"Вне зрением, но в твоих мыслях", – написала она под постом.

Неудивительно, что кадры красавицы собрали десятки тысяч лайков, а также множество комментариев. Лови лучшие из них:

  • "Это очень мило";
  • "Очень красивая";
  • "Топ-модель";
  • "Ты всегда в моих мыслях";
  • "Как сделать любой пляж лучшим";
  • "Чрезвычайно красивая женщина";
  • "Ты невероятно потрясающая";
  • "Безупречная девочка, я люблю тебя";
  • "Кара, ты сексуальна".

Подпишись на Кару Дель Торо в инстаграме. На ее странице всегда очень и очень много горячих фото, которые однозначно стоят твоего внимания!

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