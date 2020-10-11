Цього тижня захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Тимчик освідчився своїй коханій Карині Подолян. З цієї нагоди Men 24 вирішив показати тобі гарячі фото нареченої футболіста.

З Кариною Подолян захисник київського "Динамо" Олександр Зустрічається понад 3 з половиною роки. Тепер же він наважився на серйозний крок у своєму житті, освідчення. Звичайно ж, красуня сказала йому "так". Тож ми на Men 24 вирішили одним оком глянути на гарячі фото Карини Подолян, котра поки все ще має статус неодруженої.

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Карина Подолян

Вік : 23 років

: 23 років Знак Зодіаку : Терези

: Терези Країна : Україна

: Україна Сімейний стан: заручена

Про наречену Олександра Тимчика відомо не надто багато. Знаємо лише, що навчається вона в Київському національному торговельно-економічному університеті, любить подорожувати (хто ж не любить). Тож не будемо тебе довго мучити.

Дивися гарячі фото нареченої захисника "Динамо" Карини Подолян:

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