На этой неделе защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик сделал предложение своей любимой Карине Подолян. По этому случаю Men 24 решил показать тебе горячие фото невесты футболиста.

С Кариной Подолян защитник киевского "Динамо" Александр Встречается более 3 с половиной года. Теперь же он решился на серьезный шаг в своей жизни, предложение. Конечно же, красавица сказала ему "да" . Поэтому мы на Men 24 решили одним глазом взглянуть на горячие фото Карины Подолян, которая пока все еще имеет статус незамужней.

Смотри также Сексуальной украинской дзюдоистке Дарьи Белодед – 20: смотрите горячие фото спортсменки

Карина Подолян

Возраст : 23 лет

Знак Зодиака : Весы

Страна : Украина

Семейный положение : обручена

О невесте Александра Тимчика известно не слишком много. Знаем только, что учится она в Киевском национальном торгово-экономическом университете, любит путешествовать (кто же не любит). Поэтому не будем тебя долго мучить.

Смотри горячие фото невесты защитника "Динамо" Карины Подолян: