Instagram недели: горячие фото невесты защитника "Динамо" Карины Подолян
На этой неделе защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тимчик сделал предложение своей любимой Карине Подолян. По этому случаю Men 24 решил показать тебе горячие фото невесты футболиста.
С Кариной Подолян защитник киевского "Динамо" Александр Встречается более 3 с половиной года. Теперь же он решился на серьезный шаг в своей жизни, предложение. Конечно же, красавица сказала ему "да". Поэтому мы на Men 24 решили одним глазом взглянуть на горячие фото Карины Подолян, которая пока все еще имеет статус незамужней.
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Карина Подолян
- Возраст: 23 лет
- Знак Зодиака: Весы
- Страна: Украина
- Семейный положение: обручена
О невесте Александра Тимчика известно не слишком много. Знаем только, что учится она в Киевском национальном торгово-экономическом университете, любит путешествовать (кто же не любит). Поэтому не будем тебя долго мучить.
Смотри горячие фото невесты защитника "Динамо" Карины Подолян:
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