Кароокі: що про них треба знати, навіть якщо в це не вірити

Яка різниця між кароокими та людьми з очима іншого кольору? Мабуть, таки в цьому – у кольорі райдужної оболонки ока.

Але деякі вчені кажуть, що не тільки. Що є низка особливостей, які вирізняють карооких. Серед них і досить важливі – як-от чутливість до болю чи схильність до депресії.

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Чутливість до болю

Експерименти вчених з Університету Пітсбурга показали, що кароокі чутливіші до болю. "Звинувачують" у цьому гени.

Мовляв, ті, від яких залежить колір очей, одночасно можуть відповідати й за деякі інші параметри людського організму. Наприклад, ген NCX-4, який є у карооких, контролює й больові відчуття.

Чутливість до алкоголю

В Університеті Вермонту вивчили дані тисяч людей, і виявили, що світлоокі вживають алкоголь більше, ніж кароокі.

І тут теж, вочевидь, справа у генах: карооким вистачає значно меншої дози для відчуття сп'яніння, що закодовано у ДНК.



Чутливість до болю у карооких вища, натомість їм більше довіряють / Фото unsplash

Чутливість до стресів

Учені з Південного Уельсу досліджували впливи сезонної депресії (їх відчувають до 10% населення Землі). Так от, менше на неї страждають світлоокі люди.

А все через гормон меланін, який може викликати сонливість: організм виробляє його у надлишку частіше у карооких, бо ті пропускають більше світла до гіпоталамуса, який і контролює виробництво меланіну.

А тепер про хороше: карооким довіряють

У Карловому університеті зробили серію експериментів, у результаті яких з'ясували таке: кароокі люди майже миттєво викликають у співрозмовників довіру.

Як це виявили? Дуже просто: вчені показували на екрані фото жінок та чоловіків, а добровольці в залі обирали, кому вони б довіряли, а кому – ні. Понад 60% тих, кому люди готові були довіряти, мали карі очі.

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