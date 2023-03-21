Карта охоплює чверть сторони Місяця, зверненої до Землі. Її склали на основі даних, зібраних раніше телескопом Стратосферної обсерваторії інфрачервоної астрономії NASA (SOFIA; зараз телескоп списаний та стоїть у музеї в Арізоні).

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Дослідники створили першу карту місячної води

Результати дослідження ґрунтуються на здатності SOFIA виявляти воду на довжині хвилі в шість мікронів, яка є унікально чутливою до молекули води. Тобто вода має унікальний відбиток саме на довжині 6 мікронів.

Попередні місії шукали на Місяці хімічний підпис або відбиток води, але не досягли успіху, бо відбиток води дуже близький до гідроксилу, який має на один атом водню менше. Спостерігали за Місяцем попередні місії у довжині хвиль у три мікрони, тож і не змогли розрізнити схожі молекули.



Район спостережень SOFIA за місячною водою позначено синім кольором / Фото NASA

У 2020 році SOFIA стала першою місією, яка однозначно виявила воду на південному полюсі Місяця. Тоді дослідники підрахували, що на один кубічний метр місячного ґрунту припадає близько 12 унцій води.

Наземні телескопи не могли допомогти вченим, оскільки вода в атмосфері Землі блокує весь сигнал, що надходить від води на Місяці. Однак SOFIA пролетів вище атмосферної води Землі, це й дозволило дослідникам виявити місячну воду.



Візуалізація даних SOFIA – синій колір вказує на вищу концентрацію води / Фото NASA

Далі вчені дослідили, як наявність води змінюється на поверхні Місяця. На великій ділянці південної півкулі, як виявилося, набагато більше унікальних сигналів води на внутрішніх сторонах географічних об'єктів, затінених від сонячного світла.

Однією з особливостей цього регіону є знаменитий ударний кратер Моретус завширшки в 114 кілометрів із центральним піком на 2,1 кілометра заввишки. Дослідники виявили, що "аномально холодна" південна сторона піка утримує більше води у формі льоду, а північна більш освітлена сторона відчуває її дефіцит.

Розподіл води поблизу південного полюса Місяця за даними NASA: дивіться відео Space.com

Звідки береться вся вода на Місяці

Це питання відкрите. Вчені мають кілька теорій: удари астероїдів, випаровування з атмосфери Землі, доставка сонячним вітром, а іноді й із мінералів на самому Місяці.

Наше загальне уявлення з часів Аполлона про те, що Місяць сухий, як кістка, було помилковим. Ми вже знаємо, що це не так, але питання в тому, наскільки,

– сказав астроном з Гавайського університету та співавтор дослідження Пол Люсі.

Вчені сподіваються, що майбутні місії на Місяць, які досліджуватимуть його південний полюс, можуть знайти більш точну відповідь. Наприклад, VIPER від NASA, запуск якого запланований на 2024 рік, складе карту водно-льодового покриву і допоможе з'ясувати, чи вода проростає з глибини Місяця, чи розташована на невеликій глибині біля поверхні.

До слова: проєкт VIPER є частиною програми NASA Artemis і, як очікується, надасть астронавтам знання, необхідні для перетворення місячного льоду на воду – достатньо безпечну для пиття і, можливо, навіть корисну для заправки космічних апаратів у майбутньому.