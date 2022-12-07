Астрономи створили не просто карту, а цілий довідник на базі даних, які збирали 20 років: там можна побачити реальні кольори 200 000 галактик, їхнє розташування та розвиток у часі майже від Великого вибуху.

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Інтерактивна карта Всесвіту

Sloan Digital Sky Survey дозволили безплатно завантажувати карту на сайті mapoftheuniverse.net. Тепер кожен, а не тільки вчені, мають доступ до цієї інформації.

У дитинстві мене дуже надихали астрономічні фотографії, зірки, туманності та галактики, і тепер настав час створити новий тип фотографій, щоб надихнути людей. Наша мета – показати всім, яким є Всесвіт насправді,

– сказав професор фізики та астрономії і співавтор карти Бріс Менар.

Астрофізики всього світу роками аналізували дані, зробили тисячі відкриттів та написали сотні наукових робіт. Та досі ніхто не знаходив часу, щоб створити красиву, науково точну та доступну для непрофесіоналів карту. І ось, нарешті!



Частина карти Всесвіту, створеної Sloan Digital Sky Survey / Інфографіка Mapoftheuniverse

У чому суть праці Sloan Digital Sky Survey

Це амбітна спроба захопити величезну частину нічного неба за допомогою 2,5-метрового телескопа в обсерваторії Апачі-Пойнт у Нью-Мексико.

Щовечора впродовж 8 років телескоп спрямовував свою 120-мегапіксельну камеру на 1,5 квадратного градуса неба за один раз (приблизно у 8 разів більше площі Місяця уповні).

Причому щоразу на дещо інші місця, щоб захопити Всесвіт у широку перспективу.

Результати цієї роботи й лягли в основу відтворення фрагмента Всесвіту, який містить 200 000 галактик. Кожна точка на тій карті – це галактика з мільярдами зірок і планет. Наша галактика, Чумацький Шлях, також є однією з цих точок – розташованих у самому низу карти.

На цій карті ми – лише цятка в самому низу, лише один піксель. І коли я кажу "ми", то маю на увазі нашу галактику, Чумацький Шлях, у якій мільярди зірок і планет,

– пояснив Менар.

А от на самісінькій верхівці карти розташоване перше світло Всесвіту, яке випромінювалося близько 13,7 мільярда років тому, щойно після Великого вибуху. Ось такі масштаби!