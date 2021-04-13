Пролетів крізь трейлер: блогери виконали божевільний трюк на лімузині – відео

Що б ми робили без інтернету. Мабуть, нудилися та дивилися одноманітні шоу, які вже давно перестали дивувати. Благо, мережа допомагає нам щоразу вражатися та відкривати щось по-справжньому божевільне. Наш новий герой, наприклад, показав божевільний трюк, який він виконав на лімузині.

На каналі Pit Viper з'явилося нестримне відео, на якому довжелезний лімузин пролітає крізь трейлер. Ми, звичайно ж, не рекомендуємо спробувати відтворити щось подібне у реальному житті. Але ж ніхто не забороняє просто глянути на цей шалений трюк!

Тобі сподобається Стильний байк, який захочуть усі: майстри прокачали Ducati 750 SS – круті фото

Для цього хлопці з каналу придбали старий лімузин. Решту зробив їхній добрий друг і легенда мотокросу Джим Йорк. На ролику, опублікованому в мережі, він витискає максимум з автомобіля у стилі 80-х.

Розширюючи межі можливостей довжелезного транспортного засобу, каскадер розігнав машину до 111 кілометрів на годину, коли наблизився до ґрунтової рампи. Після запуску автомобільна ракета пролетіла крізь трейлер. І це однозначно варто один раз побачити, ніж 100 разів про це почути.

Нагадуємо, щоА перед втіленням у життя божевільних задумів, проводилася ґрунтовна підготовка. Тож на знімальному майданчику дотримувалися усіх необхідних заходів безпеки.

Дивися, як каскадер на лімузині пролетів крізь трейлер:

І навіть якщо у тебе на задньому дворі стоїть старенький лімузин 80-х років і трейлер, ми не рекомендуємо повторяти витівку блогерів. Лімузин, можливо, не найзручніший транспортний засіб. А от трейлер однозначно може полегшити життя мандрівникам, якщо враховувати сучасні реалії. Йому краще дати спокій.

Дивися також Блогер перестрибнув через Lamborghini Avendator на кросовері Urus: відео божевільного трюку