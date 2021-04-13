Пролетів крізь трейлер: блогери виконали божевільний трюк на лімузині – відео
Що б ми робили без інтернету. Мабуть, нудилися та дивилися одноманітні шоу, які вже давно перестали дивувати. Благо, мережа допомагає нам щоразу вражатися та відкривати щось по-справжньому божевільне. Наш новий герой, наприклад, показав божевільний трюк, який він виконав на лімузині.
Джерело:Man of Many
На каналі Pit Viper з'явилося нестримне відео, на якому довжелезний лімузин пролітає крізь трейлер. Ми, звичайно ж, не рекомендуємо спробувати відтворити щось подібне у реальному житті. Але ж ніхто не забороняє просто глянути на цей шалений трюк!
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Для цього хлопці з каналу придбали старий лімузин. Решту зробив їхній добрий друг і легенда мотокросу Джим Йорк. На ролику, опублікованому в мережі, він витискає максимум з автомобіля у стилі 80-х.
Розширюючи межі можливостей довжелезного транспортного засобу, каскадер розігнав машину до 111 кілометрів на годину, коли наблизився до ґрунтової рампи. Після запуску автомобільна ракета пролетіла крізь трейлер. І це однозначно варто один раз побачити, ніж 100 разів про це почути.
Дивися, як каскадер на лімузині пролетів крізь трейлер:
І навіть якщо у тебе на задньому дворі стоїть старенький лімузин 80-х років і трейлер, ми не рекомендуємо повторяти витівку блогерів. Лімузин, можливо, не найзручніший транспортний засіб. А от трейлер однозначно може полегшити життя мандрівникам, якщо враховувати сучасні реалії. Йому краще дати спокій.
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