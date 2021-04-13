Что бы мы делали без интернета. Пожалуй, томились и смотрели одинаковые шоу, которые уже давно перестали удивлять. Благо, сеть помогает нам каждый раз поражаться и открывать что-то по-настоящему сумасшедшее. Наш новый герой, например, показал сумасшедший трюк, который он выполнил на лимузине.

На канале Pit Viper появилось неудержимое видео, на котором длинный лимузин пролетает сквозь трейлер. Мы, конечно же, не рекомендуем попробовать воспроизвести что-то подобное в реальной жизни. Но никто не запрещает просто взглянуть на этот безумный трюк!

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Для этого ребята с канала приобрели старый лимузин. Остальное сделал их добрый друг и легенда мотокросса Джим Йорк. На ролике, опубликованном в сети, он выжимает максимум из автомобиля в стиле 80-х.

Расширяя границы возможностей длинного транспортного средства, каскадер разогнал машину до 111 километров в час, когда приблизился к почвенной рампе. После запуска автомобильная ракета пролетела сквозь трейлер. И это однозначно стоит один раз увидеть, чем 100 раз об этом услышать.

Напоминаем, что все трюки выполнялись профессионалами. А перед воплощением в жизнь безумных замыслов, проводилась основательная подготовка. Поэтому на съемочной площадке соблюдали все необходимые меры безопасности.

Смотри, как каскадер на лимузине пролетел сквозь трейлер:

И даже если у тебя на заднем дворе стоит старенький лимузин 80-х годов и трейлер, мы не рекомендуем повторять выходку блогеров. Лимузин, возможно, не самое удобное транспортное средство. А вот трейлер однозначно может облегчить жизнь путешественникам, если учитывать современные реалии. Его лучше оставить в покое.