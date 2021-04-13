Пролетел сквозь трейлер: блогеры выполнили сумасшедший трюк на лимузине – видео
Что бы мы делали без интернета. Пожалуй, томились и смотрели одинаковые шоу, которые уже давно перестали удивлять. Благо, сеть помогает нам каждый раз поражаться и открывать что-то по-настоящему сумасшедшее. Наш новый герой, например, показал сумасшедший трюк, который он выполнил на лимузине.
Источник:Man of Many
На канале Pit Viper появилось неудержимое видео, на котором длинный лимузин пролетает сквозь трейлер. Мы, конечно же, не рекомендуем попробовать воспроизвести что-то подобное в реальной жизни. Но никто не запрещает просто взглянуть на этот безумный трюк!
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Для этого ребята с канала приобрели старый лимузин. Остальное сделал их добрый друг и легенда мотокросса Джим Йорк. На ролике, опубликованном в сети, он выжимает максимум из автомобиля в стиле 80-х.
Расширяя границы возможностей длинного транспортного средства, каскадер разогнал машину до 111 километров в час, когда приблизился к почвенной рампе. После запуска автомобильная ракета пролетела сквозь трейлер. И это однозначно стоит один раз увидеть, чем 100 раз об этом услышать.
Смотри, как каскадер на лимузине пролетел сквозь трейлер:
И даже если у тебя на заднем дворе стоит старенький лимузин 80-х годов и трейлер, мы не рекомендуем повторять выходку блогеров. Лимузин, возможно, не самое удобное транспортное средство. А вот трейлер однозначно может облегчить жизнь путешественникам, если учитывать современные реалии. Его лучше оставить в покое.
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