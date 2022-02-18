На світлині, яку Катаріна Мазепа виклала на своєму інстаграмі, вона позує у мереживній білизні. Красуня позує зі спини, щоб кожен мав можливість вдосталь помилуватися її пишними сідницями.

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"Іду по золото", – написала вона під публікацією.

Ми не дуже розуміємо, що вона мала на увазі. Та й це не настільки важливо. Головне те, що у захваті від красуні не лише наша редакція, а й її підписники. Про це свідчать тисячі лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Надзвичайна публікація";

"Вау, яка ж ти приголомшлива";

"Твоя фігура заслуговує на золоту медаль";

"Я закоханий у тебе";

"Ти просто бездоганна";

"Ти чарівна та дуже сексуальна";

"Гаряча жінка";

"Солоденька, тобою можна милуватися цілу вічність".



Спокусливе фото Катаріни Мазепи сподобалося підписникам / Фото з інстаграму Мазепи

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Катаріна Мазепа – одна з тих красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож не дивно, що її армія прихильників щодня лише зростає. Тебе ж ми закликаємо долучитися до неї. Ти ж не хочеш пропустити свіжу порцію гаряченького від володарки титулу Міс Відня.