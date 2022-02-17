Не став винятком її свіженький пост. На світлинах, які з'явилися в інстаграмі Сінді Прадо, модель позує у бікіні. Доповнюють спокусливий образ біла сорочка вільного крою, а також солом'яний капелюх.

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Серія світлин шалено сподобалася не лише нашій редакції. У захваті від красуні також підписники Сінді Прадо. Тож не дивно, що її буквально засипали лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти приголомшлива";

"Чарівна та спокуслива";

"Справжня суперзірка";

"Тепер на пляжі стане ще спекотніше";

"Ти просто бездоганна";

"Надзвичайно сексуальна";

"Ангел у червоному бікіні";

"Щось стало надто гаряче";

"Ми всі у захваті від тебе".



Гарячі фото Сінді Прадо сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Прадо



Гарячі фото Сінді Прадо сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Прадо



Гарячі фото Сінді Прадо сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Прадо



Гарячі фото Сінді Прадо сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Прадо

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Сінді Прадо подобається кожному, хто бодай раз її побачить. Тож не дивно, що з кожним днем армія прихильників красуні лише зростає. Тобі ми пропонуємо підписатися на модель, щоб не пропустити свіжу порцію гарячих фото. Повір, їх буде ще дуже і дуже багато!