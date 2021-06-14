Особливого шарму цьому додає певна грайливість Катаріни Мазепи. На кадрі вона позує у білизні, притримуючи бюстгальтер руками. Це сподобалося прихильникам красуні найбільше.

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"Іноді я можу бути маленькою", – написала Катаріна під публікацією.

Ми не знаємо, на що натякає австрійська модель. Але на всі 100 відсотків переконані, що це фото шалено сподобалося її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також сотні коментарів, зібраних за лічені години.

"Чудовий краєвид, солоденька";

"Закоханий у тебе";

"Ти виглядаєш надзвичайно привабливо";

"Ти – справжня бездоганність";

"Неймовірно чарівний ангел";

"Ти – найгарячіша дівчина інстаграму";

"Ти дуже красива, моя королево".

Гайда підписуватися на Катаріну Мазепу. На її сторінці в інстаграмі завжди надзвичайно спокусливо. А ще не забувай поставити лайк під її постом і бути щедрим на коментар.

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