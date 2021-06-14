Особливого шарму цьому додає певна грайливість Катаріни Мазепи. На кадрі вона позує у білизні, притримуючи бюстгальтер руками. Це сподобалося прихильникам красуні найбільше.
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"Іноді я можу бути маленькою", – написала Катаріна під публікацією.
Ми не знаємо, на що натякає австрійська модель. Але на всі 100 відсотків переконані, що це фото шалено сподобалося її підписникам. Про це свідчать тисячі лайків, а також сотні коментарів, зібраних за лічені години.
- "Чудовий краєвид, солоденька";
- "Закоханий у тебе";
- "Ти виглядаєш надзвичайно привабливо";
- "Ти – справжня бездоганність";
- "Неймовірно чарівний ангел";
- "Ти – найгарячіша дівчина інстаграму";
- "Ти дуже красива, моя королево".
Гайда підписуватися на Катаріну Мазепу. На її сторінці в інстаграмі завжди надзвичайно спокусливо. А ще не забувай поставити лайк під її постом і бути щедрим на коментар.
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