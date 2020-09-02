Затяті кавомани просто обожнюють експерименти з кавою. І мовиться не про лавандове лате або дальгона-каву. Ми поділимось кількома крутими рецептами алкогольних кавових коктейлів, які стануть окрасою твоєї вечірки!

Якщо тобі здавалося, що кава потрібна нам лише для того, аби збадьоритися, то це не зовсім так. Почнемо з того, що за вмістом кофеїну вона може уступати твоєму улюбленому зеленому чаю, який ти так активно п'єш вечорами. Це ми так натякаємо на можливе нічне безсоння. А якщо серйозно, то кава може стати відмінною основою для творчих експериментів. Готуйся дивувати своїх друзів напоями, які однозначно їм сподобаються. А їх рецепти читай на Men 24.

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1. Ірландська кава

Почнемо з класики, про яку не чув хіба лінивий. Але чи пив ти справжню Ірландську каву? Сам напій створений у барі ірландського аеропорту Шеннон. У 1952 році рецепт напою привіз у Штати американський журналіст Стен Делаплейн. Усього за кілька років цей напій полюбився усьому світу. Воно й не дивно, адже він поєднує у собі баланс смаків і ароматів, які неможливо забути.

Інгредієнти:

віскі (ірландський) – 45 мл;

кава американо – 120 мл;

вершки (жирні) – 45 мл;

цукровий сироп – 15 мл.

Приготування: наливаємо у стакан для лате гарячий американо, цукровий сироп і віскі. Перемішуємо усе ложечкою. Звершу прикрашаємо збитими вінчиком вершками.



Кава по-ірландськи / Фото Serious Eats

2. Кава по-мексиканськи

Цей напій ідеально підійде для тих, хто хоче освіжитися, адже подається він холодним. Якщо зіграти в асоціації, то перший алкогольний напій, який асоціюється з Мексикою, – текіла. Тож не дивно, що саме вона й входить до складу цього коктейлю.

Інгредієнти:

міцний еспресо – 100 мл;

срібна текіла – 25 мл;

цукор – 10 грамів;

лайм – 1 половинка;

лід – 3 кубики.

Приготування: додаємо у холодну каву текілу та цукор, витискаємо сік половинки лайма, а також кладемо лід. Усе перемішуємо і подаємо гостям.



Холодна кава з текілою / Фото coffee-time

3. Бумбокс

Ще один вибуховий кавовий коктейль. Назву таку він отримав завдяки оригінальному поєднанню кави та вина. Подейкують, що після кількох порцій цього коктейлю в голові починає грати музика, тож будь обережний.

Інгредієнти:

горілка – 15 мл;

сливове вино – 15 мл;

рістрето – 15 мл.

Приготування: наливаємо у стопку сливове вино, коктейльною ложкою намагаємось акуратно вкласти шар гарячого рістрето, а зверху доливаємо горілку. Випиваємо одним махом!



Коктейль готується на основі рістрето / Фото delish

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4. Espresso Summer

Ще один ідеальний освіжаючий напій, який готується на основі кави й алкоголю. Його смак і склад припадуть до душі кожному, хто хоче гарненько відірватися разом з друзями.

Інгредієнти:

еспресо – 30 мл;

джин – 50 мл;

цукровий сироп – 15 мл;

апельсиновий сік – 15 мл;

м'якоть апельсина;

м'ята.

Приготування: у шейкер кидаємо лід, м'якоть апельсина, каву, джин, цукровий сироп і сік. Усе це енергійно струшуємо. У бокал на дно кладемо лід і виливаємо проціджений коктейль. Прикрашаємо напій листочком м'яти.



Коктейль освіжає і бадьорить / Фото foodfriends

5. Raspberry Truffle

Чудовий коктейль, яким можна потішити панянок на вечірці. Його смак однозначно подарує райську насолоду та дозволить забути про метушню та роботу.

Інгредієнти:

горілка – 30 мл;

кавовий лікер – 20 мл;

малиновий лікер – 20 мл;

еспресо – 60 мл;

кокосове молоко – 20 мл;

малина.

Приготування: у шейкер кладемо колотий лід, лікери та горілку. Усе добряче перемішуємо. У бокал для мартіні наливаємо холодний еспресо та молоко. Не перемішуючи, акуратно вливаємо суміш з шейкера. Прикрашаємо напій малиною.



Ідеальний коктейль для дівчат / Фото Prime drink

Як бачиш, кава може бути не лише тим напоєм, без якого ти не уявляєш жодного свого ранку. За її допомогою можна готувати круті коктейлі, які зроблять кожен твій вечір з друзями незабутнім.