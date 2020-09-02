Кава з вогником: рецепти алкогольних кавових напоїв
Затяті кавомани просто обожнюють експерименти з кавою. І мовиться не про лавандове лате або дальгона-каву. Ми поділимось кількома крутими рецептами алкогольних кавових коктейлів, які стануть окрасою твоєї вечірки!
Якщо тобі здавалося, що кава потрібна нам лише для того, аби збадьоритися, то це не зовсім так. Почнемо з того, що за вмістом кофеїну вона може уступати твоєму улюбленому зеленому чаю, який ти так активно п'єш вечорами. Це ми так натякаємо на можливе нічне безсоння. А якщо серйозно, то кава може стати відмінною основою для творчих експериментів. Готуйся дивувати своїх друзів напоями, які однозначно їм сподобаються. А їх рецепти читай на Men 24.
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1. Ірландська кава
Почнемо з класики, про яку не чув хіба лінивий. Але чи пив ти справжню Ірландську каву? Сам напій створений у барі ірландського аеропорту Шеннон. У 1952 році рецепт напою привіз у Штати американський журналіст Стен Делаплейн. Усього за кілька років цей напій полюбився усьому світу. Воно й не дивно, адже він поєднує у собі баланс смаків і ароматів, які неможливо забути.
Інгредієнти:
- віскі (ірландський) – 45 мл;
- кава американо – 120 мл;
- вершки (жирні) – 45 мл;
- цукровий сироп – 15 мл.
Приготування: наливаємо у стакан для лате гарячий американо, цукровий сироп і віскі. Перемішуємо усе ложечкою. Звершу прикрашаємо збитими вінчиком вершками.
Кава по-ірландськи / Фото Serious Eats
2. Кава по-мексиканськи
Цей напій ідеально підійде для тих, хто хоче освіжитися, адже подається він холодним. Якщо зіграти в асоціації, то перший алкогольний напій, який асоціюється з Мексикою, – текіла. Тож не дивно, що саме вона й входить до складу цього коктейлю.
Інгредієнти:
- міцний еспресо – 100 мл;
- срібна текіла – 25 мл;
- цукор – 10 грамів;
- лайм – 1 половинка;
- лід – 3 кубики.
Приготування: додаємо у холодну каву текілу та цукор, витискаємо сік половинки лайма, а також кладемо лід. Усе перемішуємо і подаємо гостям.
Холодна кава з текілою / Фото coffee-time
3. Бумбокс
Ще один вибуховий кавовий коктейль. Назву таку він отримав завдяки оригінальному поєднанню кави та вина. Подейкують, що після кількох порцій цього коктейлю в голові починає грати музика, тож будь обережний.
Інгредієнти:
- горілка – 15 мл;
- сливове вино – 15 мл;
- рістрето – 15 мл.
Приготування: наливаємо у стопку сливове вино, коктейльною ложкою намагаємось акуратно вкласти шар гарячого рістрето, а зверху доливаємо горілку. Випиваємо одним махом!
Коктейль готується на основі рістрето / Фото delish
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4. Espresso Summer
Ще один ідеальний освіжаючий напій, який готується на основі кави й алкоголю. Його смак і склад припадуть до душі кожному, хто хоче гарненько відірватися разом з друзями.
Інгредієнти:
- еспресо – 30 мл;
- джин – 50 мл;
- цукровий сироп – 15 мл;
- апельсиновий сік – 15 мл;
- м'якоть апельсина;
- м'ята.
Приготування: у шейкер кидаємо лід, м'якоть апельсина, каву, джин, цукровий сироп і сік. Усе це енергійно струшуємо. У бокал на дно кладемо лід і виливаємо проціджений коктейль. Прикрашаємо напій листочком м'яти.
Коктейль освіжає і бадьорить / Фото foodfriends
5. Raspberry Truffle
Чудовий коктейль, яким можна потішити панянок на вечірці. Його смак однозначно подарує райську насолоду та дозволить забути про метушню та роботу.
Інгредієнти:
- горілка – 30 мл;
- кавовий лікер – 20 мл;
- малиновий лікер – 20 мл;
- еспресо – 60 мл;
- кокосове молоко – 20 мл;
- малина.
Приготування: у шейкер кладемо колотий лід, лікери та горілку. Усе добряче перемішуємо. У бокал для мартіні наливаємо холодний еспресо та молоко. Не перемішуючи, акуратно вливаємо суміш з шейкера. Прикрашаємо напій малиною.
Ідеальний коктейль для дівчат / Фото Prime drink