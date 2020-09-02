Кофе с огоньком: рецепты алкогольных кофейных напитков
Ярые любители кофе просто обожают эксперименты с этим напитком. И речь идет не о лавандовое латте или дальгона-кофе. Мы поделимся несколькими крутыми рецептами алкогольных кофейных коктейлей, которые станут украшением твоей вечеринки!
Если тебе казалось, что кофе нам нужен только для того, чтобы взбодриться, то это не совсем так. Начнем с того, что по содержанию кофеина он может уступать твоему любимом зеленому чаю, который ты так активно пьешь по вечерам. Это мы так намекаем на возможную бессонницу. А если серьезно, то кофе может стать отличной основой для творческих экспериментов. Готовься удивлять своих друзей напитками, которые однозначно им понравятся. А их рецепты читай на Men 24.
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1. Ирландский кофе
Начнем с классики, о которой не слышал разве что ленивый. Но пил ли ти хоть раз настоящий ирландский кофе? Сам напиток создан в баре ирландского аэропорта Шеннон. В 1952 году рецепт напитка привез в Штаты американский журналист Стэн Делаплейн. И всего за несколько лет этот напиток полюбился всему миру. Оно и не удивительно, ведь он сочетает в себе баланс вкусов и ароматов, которые невозможно забыть.
Ингредиенты:
- виски (ирландский) – 45 мл;
- американо – 120 мл;
- сливки (жирные) – 45 мл;
- сахарный сироп – 15 мл.
Приготовление: наливаем в стакан для латте горячий американо, сахарный сироп и виски. Перемешиваем все ложечкой. Сверху украшаем взбитыми венчиком сливками.
Кофе по-ирландски / Фото Serious Eats
2. Кофе по-мексикански
Этот напиток идеально подойдет для тех, кто хочет освежиться, ведь подается он холодным. Если сыграть в ассоциации, то первый алкогольный напиток, который ассоциируется с Мексикой, – текила. Неудивительно, что именно она и входит в состав этого коктейля.
Ингредиенты:
- крепкий эспрессо – 100 мл;
- серебряная текила – 25 мл
- сахар – 10 г;
- лайм – 1 половинка;
- лёд – 3 кубика.
Приготовление: добавляем в холодный кофе текилу и сахар, выжимаем сок половинки лайма, а также кладем лёд. Все перемешиваем и подаем гостям.
Холодный кофе с текилой / Фото coffee-time
3. Бумбокс
Еще один взрывной кофейный коктейль. Название такое он получил благодаря оригинальному сочетанию кофе и вина. Говорят, что после нескольких порций этого коктейля в голове начинает играть музыка.
Ингредиенты:
- водка – 15 мл
- сливовое вино – 15 мл;
- ристретто – 15 мл.
Приготовление: наливаем в стопку сливовое вино, коктейльной ложкой пытаемся аккуратно уложить слой горячего ристретто, а сверху доливаем водку. Выпиваем одним махом!
Коктейль готовится на основе ристретто / Фото delish
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4. Espresso Summer
Еще один идеальный освежающий напиток, который готовится на основе кофе и алкоголя. Его вкус и состав придутся по душе каждому, кто хочет хорошенько оторваться вместе с друзьями.
Ингредиенты:
- эспрессо – 30 мл
- джин – 50 мл
- сахарный сироп – 15 мл
- апельсиновый сок – 15 мл;
- мякоть апельсина;
- мята.
Приготовление: в шейкер бросаем лед, мякоть апельсина, кофе, джин, сахарный сироп и сок. Все это энергично встряхивают. В бокал на дно кладем лед и выливаем процеженный коктейль. Украшаем напиток листочком мяты.
Коктейль освежает и бодрит / Фото foodfriends
5. Малиновый трюфель
Замечательный коктейль, которым можно порадовать дам на вечеринке. Его вкус однозначно подарит райское наслаждение и позволит забыть о суете и работе.
Ингредиенты:
- водка – 30 мл
- кофейный ликер – 20 мл
- малиновый ликер – 20 мл
- эспрессо – 60 мл
- кокосовое молоко – 20 мл
- малина.
Приготовление: в шейкер кладем колотый лёд, ликеры и водку. Все хорошо перемешиваем. В бокал для мартини наливаем холодной эспрессо и молоко. Не перемешивая, аккуратно вливаем смесь из шейкера. Украшаем напиток малиной.
Идеальный коктейль для девушек / Фото Prime drink