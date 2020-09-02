Ярые любители кофе просто обожают эксперименты с этим напитком. И речь идет не о лавандовое латте или дальгона-кофе. Мы поделимся несколькими крутыми рецептами алкогольных кофейных коктейлей, которые станут украшением твоей вечеринки!

Если тебе казалось, что кофе нам нужен только для того, чтобы взбодриться, то это не совсем так. Начнем с того, что по содержанию кофеина он может уступать твоему любимом зеленому чаю, который ты так активно пьешь по вечерам. Это мы так намекаем на возможную бессонницу. А если серьезно, то кофе может стать отличной основой для творческих экспериментов. Готовься удивлять своих друзей напитками, которые однозначно им понравятся. А их рецепты читай на Men 24 .

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1. Ирландский кофе

Начнем с классики, о которой не слышал разве что ленивый. Но пил ли ти хоть раз настоящий ирландский кофе? Сам напиток создан в баре ирландского аэропорта Шеннон. В 1952 году рецепт напитка привез в Штаты американский журналист Стэн Делаплейн. И в сего за несколько лет этот напиток полюбился всему миру. Оно и не удивительно, ведь он сочетает в себе баланс вкусов и ароматов , которые невозможно забыть.

Ингредиенты:

виски (ирландский) – 45 мл;

американо – 120 мл;

сливки (жирные) – 45 мл;

сахарный сироп – 15 мл.

Приготовление : наливаем в стакан для латте горячий американо, сахарный сироп и виски. Перемешиваем все ложечкой. Сверху украшаем взбитыми венчиком сливками.



Кофе по-ирландски / Фото Serious Eats

2. Кофе по-мексикански

Этот напиток идеально подойдет для тех, кто хочет освежиться , ведь подается он холодным. Если сыграть в ассоциации, то первый алкогольный напиток, который ассоциируется с Мексикой, – текила. Неудивительно, что именно она и входит в состав этого коктейля.

Ингредиенты:

крепкий эспрессо – 100 мл;

серебряная текила – 25 мл

сахар – 10 г;

лайм – 1 половинка;

л ё д – 3 кубика.

Приготовление : добавляем в холодный кофе текилу и сахар, выжимаем сок половинки лайма, а также кладем л ё д. Все перемешиваем и подаем гостям.



Холодный кофе с текилой / Фото coffee-time

3. Бумбокс

Еще один взрывной кофейный коктейль. Название такое он получил благодаря оригинальному сочетанию кофе и вина. Говорят, что после нескольких порций этого коктейля в голове начинает играть музыка .

Ингредиенты :

водка – 15 мл

сливовое вино – 15 мл;

ристретто – 15 мл.

Приготовление : наливаем в стопку сливовое вино, коктейльной ложкой пытаемся аккуратно уложить слой горячего ристретто, а сверху доливаем водку. Выпиваем одним махом!



Коктейль готовится на основе ристретто / Фото delish

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4. Espresso Summer

Еще один идеальный освежающий напиток , который готовится на основе кофе и алкоголя. Его вкус и состав придутся по душе каждому, кто хочет хорошенько оторваться вместе с друзьями.

Ингредиенты :

эспрессо – 30 мл

джин – 50 мл

сахарный сироп – 15 мл

апельсиновый сок – 15 мл;

мякоть апельсина;

мята.

Приготовление : в шейкер бросаем лед, мякоть апельсина, кофе, джин, сахарный сироп и сок. Все это энергично встряхивают. В бокал на дно кладем лед и выливаем процеженный коктейль. Украшаем напиток листочком мяты.



Коктейль освежает и бодрит / Фото foodfriends

5. Малиновый трюфель

Замечательный коктейль, которым можно порадовать дам на вечеринке. Его вкус однозначно подарит райское наслаждение и позволит забыть о суете и работе.

Ингредиенты:

водка – 30 мл

кофейный ликер – 20 мл

малиновый ликер – 20 мл

эспрессо – 60 мл

кокосовое молоко – 20 мл

малина.

Приготовление : в шейкер кладем колотый л ё д, ликеры и водку. Все хорошо перемешиваем. В бокал для мартини наливаем холодной эспрессо и молоко. Не перемешивая, аккуратно вливаем смесь из шейкера. Украшаем напиток малиной.



Идеальный коктейль для девушек / Фото Prime drink