Кавун з гірчицею: у мережі набуває популярності нове божевільне гастрономічне поєднання

Уже скоро стартує сезон кавунів. А це означає, що ти будеш об'їдатися цією чималенькою ягодою. Ми ж пропонуємо вивести свої гастрономічні вподобання на абсолютно новий рівень. Спробуй, наприклад, поєднати кавун з гірчицею. Саме таке поєднання набуває шаленої популярності у мережі.

Любиш пробувати щось новеньке? Тоді цього літа ти просто зобов'язаний скуштувати кавун з гірчицею. Це поєднання стало вірусним у тіктоку. І, якщо вірити авторам роликів, це не щось надзвичайно дивне та несмачне.

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Наприклад, співачка Ліззо спробувала поєднати гірчицю з кавуном. Це вона підгледіла в одного з блогерів, і понеслась. Незабаром це несподіване гастрономічне поєднання стало трендом у соціальних мережах.

Настала й твоя черга це спробувати. Для цього візьми смачний кавун і трохи французької гірчиці. Полий нею скибку ягоди та насолоджуйся. Відразу ж зауважимо, що це може бути доволі дивне поєднання, але воно однозначно буде освіжати у спекотні літні дні.

Блогер пропонує спробувати червоний і жовтий кавун з гірчицею:

До слова, якщо ти не знав, то кавун – популярна складова багатьох салатів. Тож немає нічого дивного в тому, що комусь спало на думку поєднати його з гірчицею. Якщо готовий перейти на наступний рівень, то пропонуємо зробити салат з кавуна, червоної цибулі, бринзи, ароматних трав і бальзамічного оцту. Тобі сподобається!



Кавун може стати чудовим доповненням до салатів / Фото Pinterest

Насолоджуйся улюбленою ягодою, а також влаштовуй експерименти на власній кухні. Творчий підхід до приготування страв однозначно подарує тобі ураган несподіваних смаків і поєднань.

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