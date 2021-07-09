Ми на Men 24 знаємо, наскільки важливо розслабитися після робочого тижня. У цьому тобі однозначно може допомогти Ground and Pound – алкогольний коктейль, приготовлений на основі преміальної горілки Nemiroff Honey Pepper De Luxe.
Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі
До твоєї уваги легкий алкогольний коктейль Ground and Pound. У ньому поєднуються пекучість преміальної горілки Nemiroff Honey Pepper De Luxe, освіжаючий сік лимона, а також м'ята. А тонік у складі напою додає йому повітряності. Усе для того, щоб ти міг насолодитися ним і відпочити від метушні.
Рецепт приготування коктейлю Ground and Pound
Інгредієнти:
- Nemiroff Honey Pepper De Luxe – 50 мілілітрів
- Сік лимона – 20 мілілітрів
- Тонік – 100 мілілітрів
- Лимон – кілька скибок
- Свіжа м'ята – кілька листочків
Ground and Pound – легкий коктейль, приготовлений на горілці Nemiroff / Фото Nemiroff
Приготування коктейлю:
- Налий в охолоджений стакан, наповнений льодом, лимонний сік, а також горілку Nemiroff De Luxe Honey Pepper.
- Долий тонік до верху. Перемішай усе барною ложкою.
- Прикрась коктейль слайсами лимона, а також кількома листками свіжої м'яти.
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Приготуй освіжаючий коктейль Ground and Pound, а також клич друзів, щоб круто провести час і зарядитися енергією для нових звершень разом з Nemiroff!