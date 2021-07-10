Любишь пробовать что-то новенькое? Тогда этим летом ты просто обязан попробовать арбуз с горчицей. Это сочетание стало вирусным в тиктоке. И, если верить авторам роликов, это не что-то очень странное и безвкусное.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Например, певица Лиззо попыталась соединить горчицу с арбузом . Это она подсмотрела у одного из блогеров, и понеслась. Вскоре это неожиданное гастрономическое сочетание стало трендом в социальных сетях.

Наступила и твоя очередь это попробовать. Для этого возьми вкусный арбуз и немного французской горчицы. Полей ею кусок ягоды и наслаждайся. Сразу же заметим, что это может быть довольно странное сочетание, но оно однозначно будет освежать в жаркие летние дни.

Блогер предлагает попробовать красный и желтый арбуз с горчицей:

К слову, если ты не знал, то арбуз – популярная составляющая многих салатов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кому-то пришло в голову сочетать его с горчицей. Если готов перейти на следующий уровень, то предлагаем сделать салат из арбуза, красного лука, брынзы, ароматных трав и бальзамического уксуса. Тебе понравится!



Арбуз может стать отличным дополнением к салатам / Фото Pinterest

Наслаждайся любимой ягодой, а также устраивай эксперименты на собственной кухне. Творческий подход к приготовлению блюд однозначно подарит тебе ураган неожиданных вкусов и сочетаний.