Німецький пожежник у вільний від роботи час зробив крутий кастом Kawasaki GPZ900R: фото

У 80-х роках минулого століття еталоном серед байків був Kawasaki GPZ900R. У нього не було жодної зі звичної нам сьогодні електроніки, а надійний чотирициліндровий двигун DOHC з рідинним охолодженням видавав 113 "конячок" і розганяв мотоцикл до 240 кілометрів на годину. Німецький кастомер вирішив подарувати байку нове життя!

Джерело: Bike EXIF

Кріс Шолтка, німецький пожежник, який у вільний час керує майстернею Motocrew. Він взявся за Kawasaki GPZ900R, щоб подарувати йому нове життя.

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"Я почав будівництво півтора року тому. Це повинен був бути малобюджетний байк, але я швидко розійшовся...", – зізнається Кріс.

Кріс – фанат Kawasaki, і вся його сім'я теж віддає перевагу лише байкам цієї японської компанії.

У мене є Ninja 600 1998 року у початковому стані та KX250F. Мій батько їздить на Ninja 1000SX і Ninja 900, а моя дівчина на Z550,

– розповідає про сімейний гараж Кріс.



Кріс Шолтка – фанат Kawasaki, тож не дивно, що він взявся за GPZ900R

GPZ900R – хороший мотоцикл для налаштування через те, що задня рама кріпиться на болтах. У Німеччині ми не можемо зварювати основну раму, але на GPZ задня й основна рама складаються з двох окремих частин, тож ви можете побудувати нову задню раму. І двигун потужний!,

– пояснив свій вибір Шолтка.



Крісові сподобалося, що задня рама байка кріпиться на болтах, що розв'язує руки

Рядна четвірка на цьому байку 1984 року була у відмінному стані, але решта обладнання – ні. Тож Кріс почав з доопрацювання двигуна та доведення його до досконалості, злегка оновивши. Він додав комплект Dynojet і вихлоп 4 в 1 від німецької компанії Speed Products. Кріс розраховує, що з прикріпленим до нього коротким глушником SC Project потужність тепер становить 130 "конячок".



За допомогою модернізації двигуна, байк може розвивати до 130 "конячок"

Я взяв байк на стенд, щоб отримати хорошу настройку, але потужність (у поєднанні зі зменшенням ваги приблизно на 20 кілограмів) дійсно хороша для байка такого віку,

– зауважив він.

Щоб отримати цю потужність якомога швидше, Кріс також встановив дросельну заслінку швидкої дії Ducati.

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Наступною модифікацією Кріса на Ninja 1984 року випуску став паливний бак.

Оригінал надто великий і негарний, на мій смак, тому я взяв бак Honda Bol d'Or [CB750F] з відкидною кришкою бензобака для класного олдскульного стилю,

– пояснює свій вибір Кріс.



Оригінальний паливний бак він замінив на аналог від Honda

Кріс відмовився від дещо застарілого і важкого пластикового кузова та встановив стриманий обтічник бікіні у стилі кафе-рейсера, приварив набір скоб, щоб він підходив.

Він також оновив оригінальні вилки й опустив їх на пару дюймів для агресивнішої позиції. Підрамник – це мінімалістська петля на болтах, яку Кріс зробив сам – разом з сидінням, що встановлюються врівень. Друг обтягнув його алькантарою, вишитою ромбоподібним швом.



Друг Кріса обтягнув крісло алькантарою

Мета полягала в тому, щоб отримати класичну задню частину для кафе-рейсерів – таку, яка підходить до широкої задньої шини. Для кращої стійкості на дорозі я використовував задній амортизатор Scrambler Ducati, взятий з більш ранньої збірки Ducati. Можу сказати, що переробляю свої деталі...,

– додав Кріс.

Не варто ризикувати з електронікою, якій уже майже чотири десятиліття, тому Кріс встановив повний набір аксесуарів Motogadget, включаючи поворотники, спідометр і систему запалювання RFID. Усі вони підключені до блоку управління m.unit.



Кріс повністю поміняв електроніку, адже рідній уже майже 40 років

У пошуках яскравих відтінків, щоб компенсувати чорну фарбу на GPZ, Кріс почув про нові напівпрозорі силіконові ручки Hookie "Frozen".

Мені потрібно було протестувати нові ручки перед випуском, тому я вирішив нанести логотип Hookie на бак, щоб подякувати за підтримку. Hookie Co. з самого початку були для мене великим джерелом натхнення, і отримати ексклюзивні продукти від компанії, на яку я рівняюся, – велика честь,

– зізнався він.



Прозорі ручки стали яскравим акцентом на байку

Однак Кріс на цьому не закінчив. Він також знайшов Kawasaki Z550 1983 року випуску і провів місяць, модифікуючи його до 27-річчя своєї дівчини. Це просто й ефективно – нова петля сидіння, розташування фар і шин, а також загальне оновлення. Ідеально підходить для старшого брата GPZ900R, але, ймовірно, менш страхітливо для їзди.



Тепер він може зі своєю коханою кататися на крутих Kawasaki

Усі фото kylefx

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