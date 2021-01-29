В 80-х годах прошлого века эталоном среди мотоциклов был Kawasaki GPZ900R. У него не было никакой из привычной нам сегодня электроники, а надежный четырехцилиндровый двигатель DOHC с жидкостным охлаждением выдавал 113 "лошадок" и разгонял мотоцикл до 240 километров в час. Немецкий кастомер решил подарить байку новую жизнь!

Источник: Bike EXIF

Крис Шолтка, немецкий пожарный, который в свободное время руководит мастерской Motocrew. Он взялся за Kawasaki GPZ900R, чтобы подарить ему новую жизнь.

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"Я начал строительство полтора года назад. Это должен был быть малобюджетный байк, но я быстро разошелся...", – признается Крис.

Крис – фанат Kawasaki, и вся его семья тоже отдает предпочтение только байкам этой японской компании.

У меня есть Ninja 600 1998 году в исходном состоянии и KX250F. Мой отец ездит на Ninja 1000SX и Ninja 900, а моя девушка на Z550,

– рассказывает о семейном гараж Крис.



Крис Шолтка – фанат Kawasaki, поэтому не удивительно, что он взялся за GPZ900R

GPZ900R – хороший мотоцикл для настройки из-за того, что задняя рама крепится на болтах. В Германии мы не можем сваривать основную раму, но на GPZ задняя и основная рама состоит из двух отдельных частей, поэтому вы можете построить новую заднюю раму. И двигатель мощный!,

– объяснил свой выбор Шолтка.



Крису понравилось, что задняя рама байка крепится на болтах, что развязывает руки

Рядная четверка на этом байке 1984 года была в отличном состоянии, но остальное оборудования – нет. Поэтому Крис начал с доработки двигателя и доведения его до совершенства, слегка обновив. Он добавил комплект Dynojet и выхлоп 4 в 1 от немецкой компании Speed ​​Products. Крис рассчитывает, что с прикрепленным к нему коротким глушителем SC Project мощность теперь составляет 130 "лошадок".



С помощью модернизации двигателя, байк может развивать до 130 "лошадок"

Я взял байк на стенд, чтобы получить хорошую настройку, но мощность (в сочетании с уменьшением веса примерно на 20 килограммов) действительно хороша для байка такого возраста,

– отметил он.

Чтобы получить эту мощность можно быстрее, Крис также установил дроссельную заслонку быстрого действия Ducati.

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Следующей модификацией Криса на Ninja 1984 выпуска стал топливный бак.

Оригинал слишком большой и некрасивый, на мой вкус, поэтому я взял бак Honda Bol d'Or [CB750F] с откидной крышкой бензобака для классного олдскульного стиля,

– объясняет свой выбор Крис.



Оригинальный топливный бак он заменил на аналог от Honda

Крис отказался от несколько устаревшего и тяжелого пластикового кузова и установил сдержанный обтекатель бикини в стиле кафе-рейсера, приварил набор скоб, чтобы он подходил.

Он также обновил оригинальные вилки и опустил их на пару дюймов для агрессивной позиции. Подрамник – это минималистская петля на болтах, которую Крис сделал сам – вместе с сиденьем, устанавливаемым заподлицо. Друг обтянул его алькантарой, вышитой ромбовидным швом.



Друг Криса обтянул кресло алькантарой

Цель состояла в том, чтобы получить классическую заднюю часть для кафе-рейсеров – такую, которая подходит к широкой задней шине. Для лучшей устойчивости на дороге я использовал задний амортизатор Scrambler Ducati, взятый из более ранней сборки Ducati. Могу сказать, что переделываю свои детали...,

– добавил Крис.

Не стоит рисковать с электроникой, которой уже почти четыре десятилетия, поэтому Крис установил полный набор аксессуаров Motogadget, включая поворотники, спидометр и систему зажигания RFID. Все они подключены к блоку управления m.unit.



Крис полностью поменял электронику, ведь родной уже почти 40 лет

В поисках ярких оттенков, чтобы компенсировать черную краску на GPZ, Крис услышал о новых полупрозрачных силиконовых ручках Hookie "Frozen".

Мне нужно было протестировать новые ручки перед выпуском, поэтому я решил нанести логотип Hookie на бак, чтобы поблагодарить за поддержку. Hookie Co. изначально были для меня большим источником вдохновения, и получить эксклюзивные продукты от компании, на которую я равняюсь, – большая честь,

– признался он.



Прозрачные ручки стали ярким акцентом на байке

Однако Крис на этом не закончил. Он также нашел Kawasaki Z550 1983 выпуска и провел месяц, модифицируя его к 27-летию своей девушки. Это просто и эффективно – новая петля сиденья, расположение фар и шин, а также общее обновление. Идеально подходит для старшего брата GPZ900R, но, вероятно, менее устрашающе для езды.



Теперь он может со своей любимой кататься на крутых Kawasaki

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